Metaの複合現実(MR)ヘッドセットであるMeta Quest 3およびMeta Quest 3Sで、Windows 11の全機能が使えるようになるとMicrosoftが発表しました。Immersive productivity with Windows and Meta Quest | Windows Experience Bloghttps://blogs.windows.com/windowsexperience/2024/12/11/immersive-productivity-with-windows-and-meta-quest/

Meta Quest v72 ソフトウェア・アップデート:シームレスなリモートデスクトップ、ハンドトラッキングの改善など | Meta Questブログ | Meta Storehttps://www.meta.com/ja-jp/blog/quest/meta-quest-v72-update-remote-desktop-hand-tracking-keyboard-more/Windows 11 Mixed Reality support revived for Meta Quest 3, Quest 3S headsets | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/software/windows/windows-11-mixed-reality-support-revived-for-meta-quest-3-quest-3s-headsetsMicrosoftはMetaと提携し、Meta Quest 3およびMeta Quest 3SでWindows 11の全機能を利用できるよう、同機能のパブリックプレビューを開始しました。Windows 11以降とMeta Quest 3およびMeta Quest 3Sでこれをデフォルト機能にできるよう開発が進められており、2024年12月末には試験的な機能としてあらゆるユーザー向けにリリースされる予定です。実際にMeta Quest 3あるいはMeta Quest 3SでWindows 11を利用するとどんな風になるのかは、以下の動画を見ればわかります。Immersive productivity with Windows and Meta Quest - YouTubeMeta Quest 3およびMeta Quest 3SでWindows 11を利用するために必要なセットアップは以下の通り。◆PC側・ハードウェア要件を満たし、Windows 11バージョン22H2以降を搭載したPCが必要です。・Microsoft Storeから「Mixed Reality Link」アプリをインストールし、PCのロックを解除したまま、Meta Quest 3あるいはMeta Quest 3Sを装着する必要があります。◆Quest側・ヘッドセット内の設定メニューを開き、「詳細設定」に進み、「Microsoft Mixed Reality LinkでPCとペアリング」を有効にします。・QuestがPCを検出すると、PCのキーボード上にペアリングのメッセージが表示されます。メッセージが表示されない場合は、手動でライブラリ内の「リモートデスクトップ」を開くか、「クイック設定」→「リモートデスクトップ」→「新しいデバイスを追加」の順番に選択して、ペアリングを開始します。・画面の指示に従い、PCとヘッドセットが完全にペアリングされるまで設定を進めます。なお、PCでキーボード「Windows」+「Y」キーを押して表示されるQRコードをQuestで読み込むことでも、PCとQuestのペアリングが可能です。一度PCとQuestのペアリングが完了すると、PCを見てキーボード上部に表示される「接続(Connect)」ボタンを押すか、「クイック設定」→「リモートデスクトップ」の順に選択することで、いつでもPCに再接続することが可能です。また、Meta Quest 3およびMeta Quest 3SからWindowsアプリを利用できるため、クラウドPCのWindows 365に接続して、クラウド経由でWindowsを利用することもできます。なお、Windows 11のフル機能が使えるのはMeta Quest v72ソフトウェアアップデートからとなっており、このソフトウェアアップデートは段階的にユーザーに配信されることとなるため、「今日アップデートが表示されなくても心配しないでください。すぐにヘッドセットに反映されます」とMicrosoftは記しています。