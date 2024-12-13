・ラクスルが一時２１％高、第１四半期営業利益８０％増と自社株買い発表を好感

・バンナムＨＤが大幅続伸、「ＥＬＤＥＮ ＲＩＮＧ ＮＩＧＨＴＲＥＩＧＮ」を来年世界同時発売へ

・ディーエヌエが続伸、「ポケポケ」世界累計で６０００万ＤＬ突破と発表

・三井ハイテクが急反発、第３四半期２ケタ営業減益も進捗率８８％

・ハートシードは大幅高、２５年１０月期赤字縮小へ

・ＡＩＡＩ反発、保育施設経営のＢｅｒｒｙ全株式を譲受へ

・ＧＦＡが大幅続伸、韓国投資会社と共同ファンドを設立

・タイミーが急騰、スキマバイトサービス市場の拡大で今期は連続最高益を計画

・トップカルチは大幅続伸、相乗効果最大化を図ることで２５年１０月期営業黒字見込む



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS

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