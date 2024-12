男性8人組ダンス&ボーカルグループ・MAZZELが、自身初となる映像作品『MAZZEL 1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”』を18日に発売する。12日には、リリースを記念した一夜限りの先行プレミアム上映会を全国6都市で開催した。本作には、7月4日に東京ガーデンシアターで行われた全国ツアー最終公演の様子を収録。デビューシングル「Vivid」やヒップホップ調の「Counterattack」、「Seaside Story」など全19 曲を収めた内容となっている。初回限定盤にはツアーのビハインド映像、通常盤には人気ダンス曲「K&K」初のLive Fix Camera映像とソロカメラ映像の特典も収録されている。

上映会は、臨場感あふれる音響と迫力のスクリーンによって、コンサートの熱気が蘇るものに。東京・新宿バルト9では上映後にメンバーが登壇し、舞台あいさつを実施した。ツアー中のエピソードや、ファン“MUZE(ミューズ)”からの質問に答えるコーナーが設けられ、会場は熱気に包まれた。本作をいち早く鑑賞したファンからは「ツアーの感動が蘇ってまた涙しました」「映画館の大画面でのMAZZEL すっごく楽しかったー!!」「あの日のガーデンシアターのライブを再び感じられて最高でした」といった声があがっている。