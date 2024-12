18歳〜22歳までの方が、ムーミンバレーパークをお得に楽しめる「U22パス」が期間限定で販売。

この時期ならではの装飾が広がるムーミンバレーパークで、学生生活の思い出作りにぴったりのお得なチケットです!

ムーミンバレーパーク「U22パス」

対象期間:2025年1月17日(金)〜2月28日(金)

対象年齢:18歳〜22歳

※身分証明書を確認する場合があります

※18歳以上22歳以下の方限定、高校生以下の方はこども1デーパスを利用ください(「U22パス」と同価格)

販売価格:前売 1,000円(税込)、当日 1,300円(税込)

販売期間:2024年12月12日(木)12:00〜

チケット購入:公式オンラインチケット、各種プレイガイド(各種プレイガイドは順次販売)

2025年1月17日〜2025年2月28日までの期間限定で、18歳〜22歳の人を対象にした「U22パス」を販売。

1デーパス(通常価格4,300円)が、前売り1,000円・当日1,300円と、4歳〜高校生の1デーパスと同価格で購入でき、ムーミンバレーパークをお得に楽しめます☆

2025年1月17日からの期間ならではな装飾が広がるムーミンバレーパークで、学生生活の思い出をさらに彩るひとときが過ごせるお得なパスです。

お友達や家族と一緒に写真撮影やショッピングを楽しんだり、美味しいお食事を堪能したりと、「ムーミン」の物語の世界観に浸りながら特別な体験を楽しめます!

学生生活の思い出に残る、特別なひとときをムーミンバレーパークで過ごせるお得なパスが、期間限定で登場。

18歳〜22歳を対象にした、ムーミンバレーパークの「U22パス」は2024年12月12日より期間限定で販売です☆

期間限定でお得に!ムーミンバレーパーク「シニア割」 期間限定でお得に!ムーミンバレーパーク「シニア割」 続きを見る

スニフとスティンキーのシールが目印!八天堂「ムーミンバレーパーク」限定「くりーむパン いちご/チョコレート」 スニフとスティンキーのシールが目印!八天堂「ムーミンバレーパーク」限定「くりーむパン いちご/チョコレート」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 学生生活の思い出作りにぴったりのお得なチケット!ムーミンバレーパーク「U22パス」 appeared first on Dtimes.