Googleが、XR(クロスリアリティ)向けのOS「Android XR」を発表しました。開発者がXR用Androidアプリを自由に開発できるようになり、ユーザーはVRヘッドセットなどでYouTubeやGoogleフォトなどのAndroidを利用できるようになります。Android XR: A new platform built for headsets and glasses

https://blog.google/products/android/android-xr/Android XR | Multidevice | Android Developershttps://developer.android.com/xrAndroid Developers Blog: Introducing Android XR SDK Developer Previewhttps://android-developers.googleblog.com/2024/12/introducing-android-xr-sdk-developer-preview.htmlAndroid XRはSamsungと共同で開発されたOSです。アプリ開発のためのAndroid XR SDKは既存のAndroidアプリ開発環境をベースに構築されていて、Android XR SDKはARCore、Android Studio、Jetpack Compose、Unity、OpenXRなどのツールを最初からサポートしており、開発者はAndroid XRデバイス向けのアプリやゲームを簡単に作り始めることができます。Unityは早速「Android XR向けのビルドを始める方法」を公開して参入を呼びかけています。Unity 6でAndroid XR向けのビルドを始める6つの方法https://unity.com/ja/blog/6-ways-to-start-building-for-android-xr-with-unity-6また、Googleは「ほとんどのAndroidアプリは追加の開発作業を行わなくてもAndroid XRと互換性がある」と案内しています。将来的にはGoogle PlayがAndroid XRに導入される予定で、ほとんどのAndroidアプリが自動的にXR環境で利用可能になるそうです。SDKはすでにプレビュー版が公開されています。すでにGoogleのいくつかのアプリがヘッドセット用に再構築中で、YouTubeやGoogle TVをバーチャル空間に大画面で表示したり、Googleフォトで写真を見返したり、ジェスチャーで「かこって検索」をしたり、Googleマップで都市や観光名所に入り込んで周囲を見渡したりできるとのこと。また、将来的にはXRメガネにもAndroid XRが統合される予定で、道案内や翻訳などを日々の生活の中で利用できるようになります。XRメガネにはAIアシスタントの「Gemini」も統合される予定で、スマートフォンを見ることなくユーザー補助機能を利用できるようになるそうですGoogleによると、Android XRを搭載した最初のデバイス「プロジェクト・ムーハン(Project Moohan)」をSamsungが製造中で、2025年にも購入可能になるとのことです。Googleは「Android XRは、XRヘッドセットとメガネのためのオープンで統一されたプラットフォームになるように設計されています。ユーザーにとっては、デバイスの選択肢が増え、すでに知っているお気に入りのアプリにアクセスできるようになります。開発者にとっては、使い慣れたAndroidのツールやフレームワークを使用して、幅広いデバイス向けの体験を構築できます。私たちは、次の進化を形作るために、あらゆる開発者、デバイスメーカー、クリエイターを招待しています」と述べました。