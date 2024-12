アダストリアが展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが展開する初代PlayStation、PlayStation 5および、ゲームタイトルの「サルゲッチュ」「グランツーリスモ」「The Last of Us」をグラフィックに落とし込んだコレクションアイテムを公式WEBストア and ST(アンドエスティ)にて先行予約販売する。

参考:【写真】初代プレステ&PS5×「niko and ...」コラボアイテム一覧

発売は2025年1月1日を予定しており、同日から「niko and ...」公式Xのフォロワー限定で、コレクションアイテムやぬいぐるみが当たるプレゼントキャンペーンを実施する。

今回のコレクション企画は、1994年に日本で初代 PlayStationを発売してから、今年で30周年を迎えるソニー・インタラクティブエンタテインメントとの初のコレクション発表。30周年を迎えるにあたり、より幅広いユーザーと一緒に楽しめるファッションジャンルにて、実用的でありながらも遊び心があるアイテムを開発したいという「PlayStation™」と、「niko and ...」のブランドの思想が重なり、毎日の生活に楽しさをもたらす、スペシャルなファッションコレクションのリリースに至ったという。

今回のコレクションでは、懐かしさを感じる初代PlayStationや、最新機種PlayStation 5のロゴを使用したアイテム、印象的なキャラクター・ピポサルとともにユニークなコンセプトで“サル捕まえゲー”のジャンルを開拓した世界中で人気を博している「サルゲッチュ」、長年にわたり世界各国のファンを魅了してきた「グランツーリスモ」、Game of the Yearをはじめ、累計200個を超えるアワードを受賞している「The Last of Us」をグラフィックに落とし込んだデザインのアイテムをラインアップしている。

スウェットやブルゾン、キャップなどのアパレルアイテムから、服飾雑貨まで全9型を展開し、幅広い年代が楽しめるコレクションだ。

(文=リアルサウンド編集部)