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DISC 1
1. H (THEME FROM CLUB FOOT)
2. ROBIN'S EYE VIEW OF CONVERSATION
3. THE BASSMAN FROM LDK
4. PIANO PILLOWS
5. ALPS
6. GUITAR GENIUS
1-6 from album "H" (1982)
7. THEME FROM "Hm¡É
8. PIANO PILLOWS GOING ABSTRACT
9. LIQUID
10. ARRANGEMENT
11. YORU NO TOKKIBUTSU
12. AB1013
13. THEME FROM ¡ÉNIHON NO SUGAO¡É
7-13 from album "Hm" (1983)
14. THEME FROM BARRICADE
15. MA TICARICA
16. LUNCHTIME DAPANPIS
17. MR. TECHIE & MISS KIPPLE
14-17 from album "MR. TECHIE & MISS KIPPLE" (1984)
18. ROCK (NEW RECORDING)
from album "YENÂ´¶ÈµÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡¿V.A." (1985)
19. TAIYO¡¦SUN
20. MODERN THINGS
21. XP41
19-21 from album "TAIYO¡¦SUN" (1985)
22. FLASH¡ö
DISC 2
1. CHICKEN CONSOMMÉ
2. HOGONOMO (FOR GO NO MORE)
1, 2 from album "TAIYO¡¦SUN" (1985)
3. THE GIRL FROM IPANEMA (FROM LIVE TAIYO-SUN)
from 12inch single "HAPPY" (1986)
4. BEAUTY
5. HAPPY
4, 5 from album "BEAUTY & HAPPY" (1987)
6. THEME FROM FUJI AV LIVE
from 12inch single "HAPPY" (1986)
7. BQ
from album "BEAUTY & HAPPY" (1987)
8. BAMBI (Fashion Photogragh Mix)
9. TAMIL MUSIC (King)
10. TAMIL MUSIC (Bambi)
11. TAMIL MUSIC (Drive)
12. TAMIL MUSIC (I want to dance)
8-12 from album "BAMBI" (1991)
13. ±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë
from album "Low Power" (1997)
14. Low Power 16¡¿Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¤ÈLow Powers
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16. Sleeper¡¿Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¤ÈLow Powers
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14-17 from album "Low Powers" (1997)
18. UP DATE¡¿THE CHILL
from album "THE CHILL" (2007)
19. MAX'S KANSAS CITY
20. COMING INTO LOS ANGELES
19, 20 from album "Monaco" (2013)
21. MA TICARICA (2025 Remix)¡ö
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22. ±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡ÊCover¡Ë¡ö¡¿Paulo Nagao
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1-6 from album "H" (1982)
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14. THEME FROM BARRICADE
15. MA TICARICA
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14-17 from album "MR. TECHIE & MISS KIPPLE" (1984)
18. ROCK (NEW RECORDING)
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19. TAIYO¡¦SUN
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from 12inch single "HAPPY" (1986)
4. BEAUTY
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4, 5 from album "BEAUTY & HAPPY" (1987)
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