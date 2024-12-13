SEVENTEENにStray Kids、BTSメンバーも…本日（12月13日）開催「2024 Billboard Music Awards」で受賞なるか？

SEVENTEEN、Stray KidsといったK-POPグループが「2024 Billboard Music Awards」の受賞に挑戦する。

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12月13日午前10時（日本時間）より、米・ロサンゼルスで「2024Billboard Music Awards」（以下、「BBMAs」）が開催される。

「BBMAs」はアメリカの4大大衆音楽授賞式の1つに挙げられるほど高い権威を誇る授賞式で、過去12カ月間のアルバムと音源販売、ラジオ放送、ストリーミング、ツアーおよびソーシャル参加などを基盤にしたデータと、ビルボードチャートの成果を含めて受賞候補を選定する。

（画像＝「BBMAs」）Stray Kids

昨年、「BBMAs」にK-POP部門が新設されただけに、今年の授賞式にも多くのK-POPグループがノミネートされた。

まず、昨年「Top K-Pop Album」のトロフィーを獲得したStray Kidsは今年、「Top K-Pop Album」「Top Global K-Pop Artist」のK-POP部門はもちろん、「Top Duo/Group」の受賞候補にも上がり、世界的なアーティストと競うこととなった。

特に、Stray Kidsは昨年に続き2年連続でパフォーマーとして授賞式に参加し、今年リリースしたヒット曲2曲を披露する予定だ。

BTS のJIMINとJUNG KOOKも「BBMAs」に2年連続で受賞候補に上がり、兵役中でも変わらぬグローバル人気を証明した。

（画像＝「BBMAs」）BTS・JIMIN、JUNG KOOK

昨年、「Top Global K-Pop Song」部門を受賞したJUNG KOOKは、「Top Global K-Pop Artist」「Top Global K-Pop Song」「Top K-Pop Album」「Top Song Sales Artist」など計6部門の候補に名前を載せ、今年K-POP歌手の中で最も多くノミネートされた。

また、JIMINも「Top Global K-Pop Artist」「Top Global K-Pop Song」のファイナリストに指名された。

さらに、今年「BBMAs」パフォーマーに選ばれたSEVENTEENは、12thミニアルバムのリード曲『LOVE、MONEY、FAME（feat.DJ Khaled）』のパフォーマンスを披露する。彼らは「Top K-Pop Touring Artist」の受賞にも挑戦する。

（画像＝「BBMAs」）SEVENTEEN

この他にもTOMORROW X TOGETHERは「Top Global K-Pop Artist」「Top K-pop Touring Artis」「Top K-Pop Album」の3部門にノミネートされ、ENHYPENは「Top Global K-Pop Artist」「Top K-pop Touring Artis」の2部門に、ATEEZは「Top K-Pop Album」、LE SSERAFIMとILLITは「Top Global K-Pop Song」の受賞候補に名前を上げた。

なお、今年の「BBMAs」は米FOXとAmazonのFireTVチャンネルで全米放送され、オンデマンドではParamount+でも配信される 。

（記事提供＝OSEN）