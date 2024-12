【NINJA GAIDEN: Ragebound】2025年夏 発売予定

The Game Kitchenは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用アクションゲーム「NINJA GAIDEN: Ragebound」を2025年夏に発売することを発表した。価格は未定。

本作は Dotemu、コーエーテクモゲームス、Team Ninjaとのコラボレーションによる横スクロールアクションゲーム。素早く軽快なアクションでステージを駆け巡り、様々な敵を倒しながらクリアを目指す。

We're proud to finally announce our new game, in collaboration with DotEmu & KoeiTecmo. It's an honor for The Game Kitchen to create a new episode in the legendary Ninja Gaiden series. https://t.co/Wv3Ae3G1xW