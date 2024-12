人気ドーナツカフェ「ルース キョウト」の新業態は、モチモチ食感がやみつきのタコスカフェ（京都・神宮丸太町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は神宮丸太町駅の近くにオープンしたこだわりのコーヒーとタコスを楽しめるお洒落カフェ。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

CHALLE(京都・神宮丸太町)

生地から手作りのタコス 写真:お店から

2024年7月、神宮丸太町駅から徒歩5分ほどの場所に「たこすは心の日曜日」をキャッチコピーにしたコーヒーとタコスのお店「CHALLE」がオープンしました。手掛けるのは、2020年に清水寺の近くにオープンし、瞬く間に人気となったお洒落なドーナツカフェ「ルース キョウト」や、その姉妹店で二条城前「HOO」を展開する梅田考也さん・旭也さん兄弟。五条駅そばの「Walden Woods Kyoto」で店長を務めたバリスタ考也さんがコーヒーを、旭也さんがドーナツを担当する2店舗は開店から閉店まで、ひっきりなしにお客さんが出入りしています。今回はその新業態として、メキシコのソウルフードであるタコスをメインとしたお店。手軽に野菜も摂れて、おつまみやおやつとしても、主食としても楽しめるので、幅広い層から愛されそうですね。

2階のイートインスペース 写真:お店から

赤褐色の外壁が目を引く店舗は、1階で注文し、2階のイートインスペースでくつろぐスタイル。2階は吹き抜けを囲むようなカウンター席で、開放感があります。お洒落で木の温もりを感じる空間は、落ち着いてすごせる雰囲気です。

ORIGINAL TACOS 写真:お店から

フードメニューの「ORIGINAL TACOS(2P)」750円は、+100円でチーズ、+50円でパクチーをトッピングできます。生地から手作りしているタコスは、もっちり生地が香ばしく、スパイスの利いた肉や野菜など具材がたっぷりのっています。

CHALLE STICK 写真:お店から

外はカリッと、中はふんわりした食感のオリジナルのスイーツ「CHALLE STICK(5P)」500円も、甘さがちょうどいいと人気。プレーンとチョコ、シナモンの3種類を用意していて、+100円の「Whip」をつけて食べるのがおすすめです。

Challe morning plate 写真:お店から

8時の開店から11時までの朝メニューにはパンケーキのセットがあり、ソーセージと目玉焼き、サラダの付いた「Challe morning plate」1,350円と、フルーツとサラダが付いた「Original pancakes」800円が選べます。一日の始まりにフワモチ食感のパンケーキを食べれば気分もあがると、こちらも人気になっています。

クリスマス限定メニューも提供中 写真:お店から

自慢のドリンクは「BLEND CHALLE」600円、「LATE」600円、「GINGER LATTE」650円などの他、アルコールも用意。タコスとビールを堪能してから、CHALLE STICKとコーヒーを楽しむのもいいですね。日曜日気分になれる素敵な空間「CHALLE」で、くつろぎのひと時を過ごしてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

ORIGINAL TACOS 出典:色んなところのごはんさん

『お店はタコスのお店。タコス好きなのですが京都だと食べられる選択肢が

ものすっごく少ないので嬉しいです。

ちなみにこちらのお店はloose kyotoの3号店みたいです。

寺町丸太町をすぐ北に入ったところにCHALLEさん。

お店は赤いのですぐにわかると思います。

1階で注文、お会計をして2階で待ちます。

10分ちょっとくらいで店員さんが2階に料理を持ってきてくれます。

待っている時間に自分が注文するタコスが出来上がるのを見て楽しむことができます。

元々がカフェということもあって、

コーヒーが美味しいのが嬉しかったです』(色んなところのごはんさん)

ORIGINAL TACOS、LATTE 出典:こばみつさん

『2階スペースの大テーブルとシックな木の椅子も素敵な空間を演出。

■オリジナルタコス(2P750円)

■ラテ(600円)

をオーダー。

オーダーが入ってから生地を焼いてくれるタコスはピリ辛も少なく食べやすい味わい。

それに合わせる珈琲は中煎りの豆を使用、酸味・苦味・甘みのバランスもよく飲みやすい一杯です。人気カフェが”タコス”推し!話題性も含めここも流行るだろうなぁ〜』(こばみつさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆CHALLE住所 : 京都府京都市上京区信富町315-1TEL : 070-2234-3904

文:佐藤明日香

