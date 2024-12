“あまおう”を使った、苺づくしの新メニューが登場する「ロッテリアのあまおう苺フェア」を期間限定で開催。

ワンハンドスイーツと2種類のシェーキが登場し、“あまおう”のおいしさを堪能できます☆

ロッテリア「あまおう苺フェア」

販売期間:2024年12月26日(木)〜2025年1月下旬(なくなり次第終了)

販売店舗:一部店舗を除く277店舗で販売予定(2024年12月12日時点)

※「苺パフェシェーキ」と「シェーキ あまおう苺」は機器調整により販売していない場合があります

※「苺パフェシェーキ」と「シェーキ あまおう苺」はデリバリーでの販売はありません

ハンバーガーショップ「ロッテリア」が、2024年12月26日よりから期間限定で「ロッテリアのあまおう苺フェア」を開催。

“あまおう”を使用したワンハンドスイーツ「あまおう苺パイ」と苺フレーバーのシェーキ、計3品が新たに登場します!

「あまおう苺パイ」は、“あまおう”を使用した苺クリームの入ったワンハンドスイーツ。

甘みと酸味のバランスが絶妙な、“あまおう”のおいしさを手軽に楽しめます。

同時に登場する「苺パフェシェーキ」は、“あまおう”の果汁入りシロップを使用。

苺の果肉入りソースや、トップのホイップクリームと果肉入りソースのトッピングで、パフェのように仕上げたシェーキです☆

また、フェア期間限定フレーバーとして「シェーキ あまおう苺」も販売。

苺づくしな3つの新商品で、華やかな気分になれそうな期間限定フェアです!

あまおう苺パイ

価格:240円(税込)

“あまおう”を使用した苺クリームとホワイトチョコクリーム、二層のフィリングをサクサク食感のパイ生地で包んだ「あまおう苺パイ」

甘みと酸味のバランスが絶妙な“あまおう”のおいしさをワンハンドで、店内でもテイクアウトでも手軽に楽しめます。

食後のデザートや軽食などにおすすめのメニューです☆

苺パフェシェーキ

価格:390円(税込)

「苺パフェシェーキ」は、“あまおう”の果汁入りシロップを使用した、華やかな色合いのシェーキ。

苺の果肉入りソースも加え、トップには口どけの良いホイップクリームと果肉入りソースがトッピングされています。

“あまおう”の風味を存分に味わえる、パフェのようなスイーツです!

シェーキ あまおう苺

価格:270円(税込)

「あまおう苺フェア」の期間中は、限定フレーバーのシェーキも登場。

“あまおう”の果汁入りシロップを使用した「シェーキ あまおう苺」も期間限定で楽しめます☆

“あまおう”を使用した、苺づくしの新商品が登場するフェア。

ロッテリアの「あまおう苺フェア」は、2024年12月26日から2025年1月下旬まで開催予定です!

牛カルビ肉を使った年末年始のごちそうメニュー!ロッテリア「とろたま牛すき焼きバーガー」 牛カルビ肉を使った年末年始のごちそうメニュー!ロッテリア「とろたま牛すき焼きバーガー」 続きを見る

5つのコラボグッズと4,500円分のクーポン付き!ロッテリア「しあわせまくまく リラックマ福袋」 5つのコラボグッズと4,500円分のクーポン付き!ロッテリア「しあわせまくまく リラックマ福袋」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post イチゴ尽くしのパイとシェーキ!ロッテリア「あまおう苺フェア」 appeared first on Dtimes.