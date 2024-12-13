「小市民シリーズ」よりクレープを持った制服姿の「小佐内ゆき」フィギュアが登場。12月13日10時より予約開始
【TENITOL 小佐内ゆき】
予約期間：12月13日10時～2025年2月26日23時59分
商品発送：2025年8月 予定
価格：6,600円
【予約受付期間】12月13日10時～2025年2月26日 23時59分
予約期間：12月13日10時～2025年2月26日23時59分
商品発送：2025年8月 予定
価格：6,600円
フリューは、フィギュア「TENITOL 小佐内ゆき」の予約を12月13日10時から2025年2月26日23時59分まで受け付ける。完全受注販売となり、価格は6,600円。商品の発送は2025年8月を予定している。
本商品は、TVアニメ「小市民シリーズ」より「小佐内ゆき」を同社のフィギュアブランド「TENITOL」にて立体化したもの。スイーツ好きな「小佐内ゆき」がクレープを持った制服姿で再現されている。
スカートのなびきや服のしわにこだわり、動きのある自然な仕上がりを追求。また、彼女らしい控えめで上品な佇まいながらも、どこかミステリアスな魅力も表現されている。全高は約190mm（台座含む）。【イメージ画像】
「TENITOL 小佐内ゆき」商品概要
【予約受付期間】12月13日10時～2025年2月26日 23時59分
【商品発送】2025年8月 発送予定
【予約場所】FURYU HOBBY MALL ほか
【価格】6,600円
【作品名】小市民シリーズ
【商品タイプ】 ノンスケールフィギュア
【SKU】AMU-TNL0125
【販売形態】完全受注販売
【商品サイズ】全高：約190mm（台座含む）
【素材】ATBC-PVC、ABS
【仕様】塗装済み完成品
【原型】吉野 和彦
【彩色】ともふみ(WATANA BOX)
【撮影】Vaistar studio
(C)米澤穂信・東京創元社／小市民シリーズ製作委員会