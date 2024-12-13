【TENITOL 小佐内ゆき】予約期間：12月13日10時～2025年2月26日23時59分商品発送：2025年8月 予定価格：6,600円

フリューは、フィギュア「TENITOL 小佐内ゆき」の予約を12月13日10時から2025年2月26日23時59分まで受け付ける。完全受注販売となり、価格は6,600円。商品の発送は2025年8月を予定している。

本商品は、TVアニメ「小市民シリーズ」より「小佐内ゆき」を同社のフィギュアブランド「TENITOL」にて立体化したもの。スイーツ好きな「小佐内ゆき」がクレープを持った制服姿で再現されている。

スカートのなびきや服のしわにこだわり、動きのある自然な仕上がりを追求。また、彼女らしい控えめで上品な佇まいながらも、どこかミステリアスな魅力も表現されている。全高は約190mm（台座含む）。

「TENITOL 小佐内ゆき」商品概要

【イメージ画像】

【予約受付期間】12月13日10時～2025年2月26日 23時59分

【商品発送】2025年8月 発送予定

【予約場所】FURYU HOBBY MALL ほか

【価格】6,600円

【作品名】小市民シリーズ

【商品タイプ】 ノンスケールフィギュア

【SKU】AMU-TNL0125

【販売形態】完全受注販売

【商品サイズ】全高：約190mm（台座含む）

【素材】ATBC-PVC、ABS

【仕様】塗装済み完成品

【原型】吉野 和彦

【彩色】ともふみ(WATANA BOX)

【撮影】Vaistar studio

(C)米澤穂信・東京創元社／小市民シリーズ製作委員会