一枚革で製作！ユニアンドコー「オールシルバーのメッセンジャーバッグ」

ユニアンドコー「オールシルバーのメッセンジャーバッグ」

商品名 :Uni&co. メッセンジャーバッグ (XS)/SILVER-FAS

( https://unibag.jp/products/messenger-bag-xs-silver-fas )

Uni&co. メッセンジャーバッグ (S)/SILVER-FAS

( https://unibag.jp/products/messenger-bag-s-silver-fas )

価格 :XS 32,700円(税込・送料無料)

S 39,600円(税込・送料無料)

サイズ :XS W1/35×W2/22.5×H15×D12

S W1/42×W2/30×H17×D15

予約開始日:2024年12月13日(金)

「Uni&co.(ユニアンドコー)」が、オールシルバーのメッセンジャーバッグの予約販売を2024年12月13日(金)に開始。

また取扱希望店舗様も同時募集しています。

■商品特長

【SILVERで統一】

オリジナルの染色を施した革を使用し、ストラップも光沢のあるシルバーで統一。

スタイリングのポイントとなる美しい仕上がりとなっています。

【ファスナー装備】

インナーにはファスナーを標準装備。

サイズは人気のXSとSの2種類展開です。

■Uni&co.のレザーメッセンジャーバッグとは?

【オールハンドメイド】

北米、日本、イタリア製の厳選された天然皮革を使用し、熟練の革職人が皮革の切り抜きから縫製まで、こだわりの1点モノとしてオールハンドメイド。

Made in Tokyoです。

【唯一無二】

天然皮革素材を使用しているため、製品としてのレザーバッグは一つ一つ違うものになります。

使い込むうちに持ち主の身体になじみ、レザーバッグは唯一無二のものへと変化します。

【一枚革で上質に仕立て】

Uni&co.のレザーメッセンジャーバッグは独特のシルエットや背負ったときのフィット感、上質な使い心地を実現するため、あえて生産効率の低い一枚革での製作にこだわっています。

