パックの中に入った「たまごのフィギュア」がコトコト動く！JA全農たまごミニチュアコレクション

JA全農たまごが監修するカプセルトイ「JA全農たまごミニチュアコレクション」が登場しました。

JA全農たまごミニチュアコレクション

1. 発売時期:2024年12月下旬から順序発売

2. 発売場所:全国のカプセルトイコーナー

(玩具売場、量販店、家電店などに設置された

カプセルトイ自販機シリーズ)

3. 対象年齢:15歳以上

4. 販売価格:1回400円

5. 商品名 :JA全農たまごミニチュアコレクション

6. 種類数 :全7種類

(1)とくたま6個

(2)しんたまご6個

(3)農協たまご6個

(4)作り手の顔が見えるたまご6個(岩手ファーム)

(5)作り手の顔が見えるたまご6個(兵庫ハイチック)

(6)とろとろ半熟ゆでたまご(かつお節風味)1個

(7)ゆでたまご(うす塩味)1個

7. サイズ :(1)6個:(約)横50mm×高さ35mm

(2)1個:(約)横25mm×高さ28.5mm

8. 商品素材:GPPS・ATBC-PVC・鉄・PP

9. 発売元 :株式会社ケーツーステーション

全国の「カプセルトイコーナー」で、JA全農たまごの商品7種類のミニチュアが発売されます。

このミニチュアコレクションは、JA全農たまごが全国で販売している商品をミニチュアサイズで再現しており、パックの中に入った「たまごのフィギュア」がコトコト動く、リアルで楽しいグッズに仕上がっています。

ご家庭やお店で実際に目にする商品のミニチュアであり、コレクションとして集めて楽しいシリーズになっています。

※商品と写真・イラスト・商品名などは実際の商品とは異なる場合があります。

※予告なく発売日は変更になる場合があります。

