メインは国産和牛サーロイン！cafe terrace ＆ bistro Queency「クリスマス限定コース」

東京・表参道の『cafe terrace & bistro Queency (カフェ テラス&ビストロ クインシー)』にて、2024年12月25日(水)まで「クリスマス限定コース」を提供します。

東京・表参道の『cafe terrace & bistro Queency (カフェ テラス&ビストロ クインシー)』にて、2024年12月25日(水)まで「クリスマス限定コース」を提供。

■特別な聖夜に贈るクリスマスディナー

表参道『cafe terrace & bistro Queency』が贈るクリスマスディナーは、乾杯のシャンパンからスタート。

フォアグラのマカロンや丹羽黒鶏のバロティーヌなど贅沢なアミューズに始まり、国産和牛サーロインのメインへと続きます。

最後はベリーとココナッツのデザートで甘美な余韻を楽しめます。

【Xmas Dinner】2.5h飲み放題付クリスマスコース 8,500円

・乾杯シャンパン

・アミューズ4種盛り合わせ

フォアグラとフランボワーズのマカロン

カリフラワーのムース、コンソメのジュレ

クリームチーズとライム、生ハムのグージェール

丹羽黒鶏のバロティーヌ

・前菜

自家製スモークサーモンと野菜のテリーヌ〜バジル風味〜

・パスタ

帆立貝のラヴィオリ甲殻類のビスク

・メイン

国産和牛サーロインのグリルポルト酒とバルサミコのソース

・デザート

ベリーとココナッツのアンサンブル

※+2,000円でホールケーキに変更可能

・2.5時間飲み放題付

<ビール> 生ビール

<ウィスキー> ハイボール

<スパークリングワイン>

フェルナンド・カストロ セニョリオ デ マレステ ブリュットNV(スペイン)

<赤ワイン>

カンティナ・ラヴォラータ ネロ・ダーヴォラ(イタリア)/

タクン・セレクション ブレンド レッド(チリ)/エレンシア アンティカ(スペイン)

<白ワイン>

カンティナ ラヴォラータ インツォリア(イタリア)/

タクン・セレクション ブレンド ホワイト(チリ)/エレンシア アンティカ(スペイン)

<カクテル>

ジントニック/ジンバック/オレンジブロッサム/カシスソーダ/カシスウーロン/

カシスオレンジ/カシスグレープフルーツ/モスコミュール/ウォッカトニック/

スクリュードライバー/ピーチソーダ/ピーチウーロン/ピーチグレープフルーツ/

ファジーネーブル

<ソフトドリンク>

ジンジャーエール/ウーロン茶/オレンジ/グレープフルーツ

■『cafe terrace & bistro Queency』とは?

キノコやチーズ、生パスタ、熊本産あか牛、漁港直送の魚介etc、シェフが愛した食材でつくるカジュアルフレンチを提供。

幅広く取り揃えたワインやシャンパンと共にお召し上がりいただけます。

店内は、すべてオーダーメイドの家具で揃え、上品ながらもフォーマル過ぎない寛ぎの空間。

表参道を一望するテラス席は、青空の下でのランチタイム、夕暮れ時の癒しの時間、ディナーはワイン片手に夜景を臨む…。

そんな様々な過ごし方ができるのが魅力です。

表参道駅から徒歩2分の場所にありながら、まるで海外のリゾートホテルのような心地よい開放感を楽しめます。

温もり感じるシンプルモダンなメインフロア

【店舗概要】

店舗名 : cafe terrace & bistro Queency

(カフェ テラス&ビストロ クインシー)

所在地 : 〒107-0061 東京都港区北青山3丁目12-13 HOLON-L 3F&RF

アクセス : 東京メトロ銀座線・表参道駅 B2出口より徒歩2分

定休日 : 月曜日

営業時間 : Lunch 11:00〜15:30、Cafe time 14:30〜15:30、

Dinner 17:00〜22:00

TEL : 03-6805-0209

