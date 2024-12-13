¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡¢£³¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñ¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤ÏÄ¹Ìî¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥º¤¬Ï¢ÇÆ¡ª
Åß¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¡¦¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥àÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤¬12·î£·Æü¤È£¸Æü¡¢¤ä¤Þ¤Ó¤³¥¹¥±¡¼¥È¤Î¿¹¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊÄ¹Ìî¸©²¬Ã«»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ºòÇ¯¤Ï£´¥Á¡¼¥à½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï£³¥Á¡¼¥à¤Ë¸º¤ê¡¢ÁíÅö¤¿¤ê¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿¡£Âè33²óÁ´¹ñ¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Ä¹Ìî¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥ºÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐÀîÎ¨¤¤¤ëÅìµþ¡¦´ØÀ¾Ï¢¹ç¤Ï½éÀï¤òÍî¤È¤¹
£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£±»î¹ç¤Ï¡¢Åì³¤¥¢¥¤¥¹¥¢¡¼¥¯¥¹¤ÈÅìµþ¡¦´ØÀ¾Ï¢¹ç¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦´ØÀ¾Ï¢¹ç¤ÏÅìµþ¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¥º¤È¥í¥¹¥Ñ¡¼¥À´ØÀ¾¤Ë¤è¤ë¹çÆ±¥Á¡¼¥à¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¥Õ¥©¥ï¡¼¥É°ËÆ£¼ù¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎGK¤Ç¤¢¤ëËÙ¹¾¹Ò¤ò·ç¤¯Åìµþ¡¦´ØÀ¾Ï¢¹ç¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀîÍºÂç¤¬°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ÇÅì³¤¥¢¥¤¥¹¥¢¡¼¥¯¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸Ç¤¤¼éÈ÷¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
»î¹ç¤Ï£³ÂÐ£²¤ÇÅì³¤¥¢¥¤¥¹¥¢¡¼¥¯¥¹¤Î¾¡Íø¡£Á°²óÂç²ñ¡Ê£´°Ì¡Ë¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¡Íø¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤ÈÀµ¶¶¹¬É×¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£½é¤á¤Æ¸ø¼°Àï¤òÀï¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë£±¾¡¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
°ìÊý¡¢Àµ¶¶¤Ï¡Ö¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¿Ø¤¬¹¶·âÅª¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤º¡¢¼é¤ê¤Î»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¸òÂå¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤òµó¤²¡¢¼¡Àï¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£À®Ä¹Ãø¤·¤¤¼ã¼ê¤òÍÊ¤¹¤ëÅì³¤¥¢¥¤¥¹¥¢¡¼¥¯¥¹
Ìó£²»þ´Ö¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹Ìî¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥º¤ÈÅì³¤¥¢¥¤¥¹¥¢¡¼¥¯¥¹¤ÎÂè£²»î¹ç¤Ï¡¢Á°²ó²¦¼Ô¤ÎÄ¹Ìî¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥º¤¬ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£Åì³¤¥¢¥¤¥¹¥¢¡¼¥¯¥¹¤ÈÄ¹Ìî¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥º¤Î°ìÀï
ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î·§Ã«¾»¼£¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¥Ñ¥Ã¥¯¤ò±¿¤ó¤À¤ê¡¢GK¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤òÀ©¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ£´ÆÀÅÀ¡£»î¹ç¤Ï£µÂÐ£±¤ÇÄ¹Ìî¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥º¤¬¾¡Íø¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡Ö·è¤á¤ë¿Í¤¬·è¤á¡¢±é½Ð¤¹¤ë¿Í¤¬±é½Ð¤·¤¿¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿·§Ã«¡£°ìÊý¡¢±»ô¾ÍÀ¸¤ä²Ï¸¶Í¥À±¤é¿¤ÓÀ¹¤ê¤ÎÁª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ëÅì³¤¥¢¥¤¥¹¥¢¡¼¥¯¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖËÍ¡Ê49ºÐ¡Ë¤é¤ÏÇ¯¤ò¤È¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¡×¤È·É°Õ¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿¹ºê¤é¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
º£Âç²ñ¤ËÁª¼êÉÔÂ¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¥Ù¥¢¡¼¥º¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ë¤è¤ê¡¢Åì³¤¥¢¥¤¥¹¥¢¡¼¥¯¥¹¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¿¹ºêÅ·Ì´¤â¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤ë10ÂåÁª¼ê¤À¡£
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Éð´ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¹ºê¡£Á°²ó¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï»î¹çÃæ¤Ë¥Ð¥Æ¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¸ì¤ë¤¬¡¢·î¤Ë£²ÅÙ¤Î¶¯²½¹ç½É¤Ç¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤Áæ¤®Êý¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£Âç²ñ¤Ç£±Ç¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£Åì³¤¥¢¥¤¥¹¥¢¡¼¥¯¥¹¤Ï±»ô¤é£³¿Í¤¬¸Ä¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿²¦¼Ô¡¦Ä¹Ìî¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥º¤Î¶ìÇº
£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£³»î¹ç¤ÎÄ¹Ìî¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥º¤ÈÅìµþ¡¦´ØÀ¾Ï¢¹ç¤Ë¤è¤ëÃíÌÜ¤Î°ìÀï¡£Âè£±¥Ô¥ê¥ª¥ÉÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ï£±ÂÐ£±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä·§Ã«¤¬ÂçÎÌ¤ËÆÀÅÀ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë10ÂÐ£³¤ÇÄ¹Ìî¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥º¤¬À©¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë·§Ã«
ÇÔ¤ì¤¿Åìµþ¡¦´ØÀ¾Ï¢¹ç¤ÎÀÐÀî¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¤«¤é£³ÅÀ¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¡ËÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢10¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö£±»î¹çÌÜ¤è¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÅÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÕÍß¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£ÎäÀÅ¤Ë¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤¹¤ëÀÐÀî
½ª»ÏÀ¼¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¶â»Ò´´±û¤Ï¡¢º£Âç²ñ£±ÆÀÅÀ£²¥¢¥·¥¹¥È¡£¶â»Ò¤ò´Þ¤á¡¢¶¯²½¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÂåÉ½Áª¼ê¤¬³èÌö¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¹çÆ±¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡Ë´ØÀ¾¤Ï¡¢£³¡Á£µÇ¯¸å¤Ë¤Ï¼ã¼ê¤¬°é¤Á¡¢¶²¤í¤·¤¤À®Ä¹¤ò¸«¤»¤ë¤È»×¤¦¡£Åìµþ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼´«Í¶¤·¤ÆÁý¤ä¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç½Ð¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¶â»Ò¡Êº¸¡Ë
¥á¥ó¥Ð¡¼ÉÔÂ¤ËÇº¤à¤Î¤Ï²¦¼Ô¤âÆ±¤¸¤À¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ï¿Í¿ô¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¿Í¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²ÝÂê¡£½÷»ÒÁª¼ê¤ä¾®³ØÀ¸¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸åÇÚ¤Î°éÀ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·§Ã«¤Ï¸ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë·§Ã«¤Ïº£Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤¸¤ã¥À¥á¤À¤È»×¤¦¡£¡ÊÆüËÜÂåÉ½¤Î¡Ë¿·ÄÅ¡ÊÏÂÎÉ¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÆÀÅÀ¤ËÍí¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¥²¡¼¥à¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Å¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Ç¤â¤Ã¤ÈÀÜÀï¤Î»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ï½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¿ô¤â¡¢£³¥Á¡¼¥à¤È¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãæ¿´¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÏÃå¼Â¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·§Ã«¡£²Ú¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ÇÂç²ñ¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿·§Ã«
¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Î¿þÌî¤Î¹¤¬¤ê¤ò´ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢º£¤Ï¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¯²½Ãæ
2026Ç¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢2025Ç¯£±·î¤ËÄ¹Ìî»Ô¼ãÎ¤Â¿ÌÜÅª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¥Ó¥Ã¥¯¥Ï¥Ã¥È¡Ë¤Ç£³¥õ¹ñ£´¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤ò¹Ô¤¦¡£
¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥àÁª¼ê¸¢¤Ç³èÌö¤·¤¿·§Ã«¡¢ÀÐÀî¤Î¤Û¤«¡¢¼ã¼ê¤Î°ËÆ£¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¿ÜÆ£¸ç¤é¤¬½Ð¾ìÍ½Äê¡£¸½ºß¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°10°Ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤Ù¤¯¡¢µ®½Å¤Ê¹ñºÝÂç²ñ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£
text by Asuka Senaga
photo by Takamitsu Mifune