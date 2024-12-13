１２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７０．０２ドル（－０．２７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７０９．４ドル（－４７．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１２２．８セント（－１３３．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３８．７５セント（－４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．７５セント（－６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９５．７５セント（＋０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．２７（－０．４１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７０．０２ドル（－０．２７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７０９．４ドル（－４７．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１２２．８セント（－１３３．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３８．７５セント（－４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．７５セント（－６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９５．７５セント（＋０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．２７（－０．４１）
出所：MINKABU PRESS