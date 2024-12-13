・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７０．０２ドル（－０．２７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７０９．４ドル（－４７．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１２２．８セント（－１３３．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３８．７５セント（－４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３１．７５セント（－６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９９５．７５セント（＋０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９３．２７（－０．４１）

出所：MINKABU PRESS