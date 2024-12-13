１３日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）

０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１６：００ 英・鉱工業生産

１６：００ 英・貿易収支

１６：００ 英・製造業生産指数

１６：００ 英・商品貿易収支

１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１９：００ ユーロ・鉱工業生産

２２：３０ 米・輸出入物価指数

※日・株価指数先物オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：アスクル<2678>，神戸物産<3038>，Ｈａｍｅｅ<3134>，丸善ＣＨＩ<3159>，山岡家<3399>，バルニバービ<3418>，稲葉製作<3421>，グッドコムＡ<3475>，ＪＳＢ<3480>，エニグモ<3665>，フリービット<3843>，ＨＥＲＯＺ<4382>，スマレジ<4431>，ナトコ<4627>，アクシージア<4936>，クミアイ化<4996>，ノバック<5079>，テクノロジー<5248>，エコナビスタ<5585>，楽待<6037>，ヤーマン<6630>，ＭＳＯＬ<7033>，ハイレックス<7279>，フジコーポ<7605>，オーエムツー<7614>，ＷＡ<7683>，正栄食<8079>，レボリュー<8894>，ナレルＧ<9163>，イントループ<9556>，きんえい<9636>，アストロＨＤ<186A>，ＦＥＡＳＹ<212A>ほか

※東証グロース上場：ラクサス・テクノロジーズ<288A>



出所：MINKABU PRESS