１３日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）
０９：０１　英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１３：３０　日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０　日・設備稼働率
１６：００　英・鉱工業生産
１６：００　英・貿易収支
１６：００　英・製造業生産指数
１６：００　英・商品貿易収支
１６：４５　仏・消費者物価指数（改定値）
１９：００　ユーロ・鉱工業生産
２２：３０　米・輸出入物価指数
※日・株価指数先物オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出
※日・閣議

○決算発表・新規上場など

決算発表：アスクル<2678>，神戸物産<3038>，Ｈａｍｅｅ<3134>，丸善ＣＨＩ<3159>，山岡家<3399>，バルニバービ<3418>，稲葉製作<3421>，グッドコムＡ<3475>，ＪＳＢ<3480>，エニグモ<3665>，フリービット<3843>，ＨＥＲＯＺ<4382>，スマレジ<4431>，ナトコ<4627>，アクシージア<4936>，クミアイ化<4996>，ノバック<5079>，テクノロジー<5248>，エコナビスタ<5585>，楽待<6037>，ヤーマン<6630>，ＭＳＯＬ<7033>，ハイレックス<7279>，フジコーポ<7605>，オーエムツー<7614>，ＷＡ<7683>，正栄食<8079>，レボリュー<8894>，ナレルＧ<9163>，イントループ<9556>，きんえい<9636>，アストロＨＤ<186A>，ＦＥＡＳＹ<212A>ほか
※東証グロース上場：ラクサス・テクノロジーズ<288A>

出所：MINKABU PRESS