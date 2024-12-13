¶¶²¼Å°¡¢Áªµó¤Ç¤ÎSNSµ¬À©¤Ë»ä¸«¡ÖSNS¤ÈÂç¼ê¥Þ¥¹¥³¥ß¤òÂÐÅù¤Ë°·¤¦¤Ù¤¡×
¡¡¶¶²¼Å°»á¤¬¤¢¤¹14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Øº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ìMTG¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Á°11¡§55¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ÇÁªµó¤Ç¤ÎSNS¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Øº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ìMTG¡Ù¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¼Ô
¡¡¡Ø¶¶²¼Å°¤ÈÅ°ÄìMTG À¤´Ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡¢Áªµó¤Ç¤Î"SNS¤Î»È¤¤Êý"¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÂç·ãÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¡£Í¸¢¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë"SNS¤Ç¤Î³È»¶¾ðÊó"¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Þ¤äÃæ½ý¡¢¥ì¥Ã¥Æ¥ëÅ½¤ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢µ¬À©¤â´Þ¤á¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Öµ¬À©¤¹¤ë¤Ê¤éSNS¤ÈÂç¼ê¥Þ¥¹¥³¥ß¤òÂÐÅù¤Ë°·¤¦¤Ù¤¡×¤È¼çÄ¥¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò"5ÉÃ¤ÇÅú¤¨¤ë¥¯¥¤¥º"¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¥¨¥ó¥¿¥á¥¯¥¤¥º¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡ª5ÉÃ¤ÇÅú¤¨¤Æ¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¡¢¤È¤¢¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤«Àï¤¤¤¿¤¤Áê¼ê¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Ãæ³Ø3Ç¯¤Î¤È¤¤Ë¶Ë¿¿¶õ¼ê¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¤â¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍ¤¬ÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¡¼¥¯¥ó¥É¡¼¤Î»ÕÈÏÌÈµö¤ò»ý¤Á¡¢¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤Ï¹õÂÓ¤È¤¤¤¦·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î³ÊÆ®²È¡¢ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤À¤È¸À¤¦¡£
¡¡¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶½¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¥Ê¥·¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¡Ö¤³¤Î»î¹ç¡¢ÀäÂÐ´Ñ¤¿¤¤¡ª¡×¡¢¡Ö2¿Í¤È¤âÄ¶ËÜÊª¤ä¤«¤é¡×¤È¿§¤á¤Î©¤Ä¤Î¤Ï¡¢Âç¤Î³ÊÆ®µ»¥Õ¥¡¥ó¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¡£°ÊÁ°¡¢²£ÉÍ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿»þ¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿³Ê´ª²È¥Ü¥Ç¥£¤ËÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¶ÚÆù¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬Éþ¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¡£ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤ÇØÃæ¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Øº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ìMTG¡Ù¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¼Ô
¡¡¡Ø¶¶²¼Å°¤ÈÅ°ÄìMTG À¤´Ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡¢Áªµó¤Ç¤Î"SNS¤Î»È¤¤Êý"¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÂç·ãÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¡£Í¸¢¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë"SNS¤Ç¤Î³È»¶¾ðÊó"¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Þ¤äÃæ½ý¡¢¥ì¥Ã¥Æ¥ëÅ½¤ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢µ¬À©¤â´Þ¤á¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Öµ¬À©¤¹¤ë¤Ê¤éSNS¤ÈÂç¼ê¥Þ¥¹¥³¥ß¤òÂÐÅù¤Ë°·¤¦¤Ù¤¡×¤È¼çÄ¥¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶½¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¥Ê¥·¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¡Ö¤³¤Î»î¹ç¡¢ÀäÂÐ´Ñ¤¿¤¤¡ª¡×¡¢¡Ö2¿Í¤È¤âÄ¶ËÜÊª¤ä¤«¤é¡×¤È¿§¤á¤Î©¤Ä¤Î¤Ï¡¢Âç¤Î³ÊÆ®µ»¥Õ¥¡¥ó¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¡£°ÊÁ°¡¢²£ÉÍ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿»þ¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿³Ê´ª²È¥Ü¥Ç¥£¤ËÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¶ÚÆù¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬Éþ¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¡£ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤ÇØÃæ¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£