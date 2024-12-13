ジャイアント馬場さん追善興行ポスター

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　木原文人リングアナデビュー３５周年大会実行委員会は１３日までに１９９９年１月３１日に６１歳で亡くなった不世出のプロレスラー、ジャイアント馬場さんの偉業をしのぶ「没２５年追善〜太陽ケア引退試合〜木原文人リングアナデビュー３５周年記念大会」（来年１月３１日、後楽園ホール）の新たに決まった来場ゲストを発表した。

　大会の主催は「木原文人リングアナデビュー３５周年大会実行委員会」で実行委員長は全日本プロレスの和田京平名誉レフェリーが務める。当日は、第１試合前に馬場さんの追悼セレモニーを行う。ゲストに天龍源一郎、渕正信、武藤敬司、川田利明、田上明、小橋建太が来場を予定。さらにこの日、グレート小鹿、ザ・グレート・カブキ、嵐、浅子覚、大森隆男、本田多聞の出席が決定した。

　大会は全６〜７試合を予定。「ジャイアント没２５年追善〜太陽ケア引退試合」で今大会で引退する全日本プロレスの元三冠ヘビー級王者・太陽ケアが鈴木みのる、ＭＡＺＡＤＡと組んで秋山準、丸藤正道、小島聡と対戦する。

　◆来年１・３１ジャイアント馬場没２５年追善大会決定カード

　▼和田京平レフェリーデビュー５０周年記念　太陽ケア引退試合　６人タッグマッチ

太陽ケア、鈴木みのる、ＭＡＺＡＤＡ　ＶＳ　秋山準、丸藤正道、小島聡

　▼大仁田厚デビュー５０周年記念　スペシャルストリートファイト・トルネードバンクハウス８人タッグデスマッチ

大仁田厚、河上”ファイヤー”隆一、雷神矢口、宮本裕向　ＶＳ　葛西純、石川修司、竹田誠志、ブラックめんそーれ

　▼タッグマッチ

箕浦康太、ＫＡＩ　ＶＳ　」黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、立花誠吾

　▼ザ・リーヴＰＲＥＳＥＮＴＳ　ＬＩＭＩＴ　ＢＲＥＡＫ　８人タッグマッチ

モハメド　ヨネ、小峠篤司、大原はじめ、大和田侑　ＶＳ　飯野雄貴、納谷幸男、高鹿佑也、松永智充

　▼市原グループ　ＰＲＥＳＥＮＴＳ　タッグマッチ

近藤修司、“ｂｒｏｔｈｅｒ”ＹＡＳＳＨＩ　ＶＳ　土井成樹、佐藤光留

　▼大隅興業　ＰＲＥＳＥＮＴＳ　頑張れ！西村修！！　６人タッグマッチ

越中詩郎、西村修、新崎人生　ＶＳ　長井満也、井上雅央、土方隆司