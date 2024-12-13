木原文人リングアナデビュー３５周年大会実行委員会は１３日までに１９９９年１月３１日に６１歳で亡くなった不世出のプロレスラー、ジャイアント馬場さんの偉業をしのぶ「没２５年追善〜太陽ケア引退試合〜木原文人リングアナデビュー３５周年記念大会」（来年１月３１日、後楽園ホール）の新たに決まった来場ゲストを発表した。

大会の主催は「木原文人リングアナデビュー３５周年大会実行委員会」で実行委員長は全日本プロレスの和田京平名誉レフェリーが務める。当日は、第１試合前に馬場さんの追悼セレモニーを行う。ゲストに天龍源一郎、渕正信、武藤敬司、川田利明、田上明、小橋建太が来場を予定。さらにこの日、グレート小鹿、ザ・グレート・カブキ、嵐、浅子覚、大森隆男、本田多聞の出席が決定した。

大会は全６〜７試合を予定。「ジャイアント没２５年追善〜太陽ケア引退試合」で今大会で引退する全日本プロレスの元三冠ヘビー級王者・太陽ケアが鈴木みのる、ＭＡＺＡＤＡと組んで秋山準、丸藤正道、小島聡と対戦する。

◆来年１・３１ジャイアント馬場没２５年追善大会決定カード

▼和田京平レフェリーデビュー５０周年記念 太陽ケア引退試合 ６人タッグマッチ

太陽ケア、鈴木みのる、ＭＡＺＡＤＡ ＶＳ 秋山準、丸藤正道、小島聡

▼大仁田厚デビュー５０周年記念 スペシャルストリートファイト・トルネードバンクハウス８人タッグデスマッチ

大仁田厚、河上”ファイヤー”隆一、雷神矢口、宮本裕向 ＶＳ 葛西純、石川修司、竹田誠志、ブラックめんそーれ

▼タッグマッチ

箕浦康太、ＫＡＩ ＶＳ 」黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、立花誠吾

▼ザ・リーヴＰＲＥＳＥＮＴＳ ＬＩＭＩＴ ＢＲＥＡＫ ８人タッグマッチ

モハメド ヨネ、小峠篤司、大原はじめ、大和田侑 ＶＳ 飯野雄貴、納谷幸男、高鹿佑也、松永智充

▼市原グループ ＰＲＥＳＥＮＴＳ タッグマッチ

近藤修司、“ｂｒｏｔｈｅｒ”ＹＡＳＳＨＩ ＶＳ 土井成樹、佐藤光留

▼大隅興業 ＰＲＥＳＥＮＴＳ 頑張れ！西村修！！ ６人タッグマッチ

越中詩郎、西村修、新崎人生 ＶＳ 長井満也、井上雅央、土方隆司