日経225先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円安の3万9680円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40439.96円 ボリンジャーバンド3σ
39907.71円 ボリンジャーバンド2σ
39849.14円 12日日経平均株価現物終値
39680.00円 13日夜間取引終値
39506.00円 5日移動平均
39375.45円 ボリンジャーバンド1σ
39270.00円 一目均衡表・転換線
38905.00円 一目均衡表・基準線
38892.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38843.20円 25日移動平均
38676.80円 200日移動平均
38435.47円 75日移動平均
38310.95円 ボリンジャーバンド-1σ
37778.69円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37246.44円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40439.96円 ボリンジャーバンド3σ
39907.71円 ボリンジャーバンド2σ
39849.14円 12日日経平均株価現物終値
39680.00円 13日夜間取引終値
39506.00円 5日移動平均
39375.45円 ボリンジャーバンド1σ
39270.00円 一目均衡表・転換線
38905.00円 一目均衡表・基準線
38892.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38843.20円 25日移動平均
38676.80円 200日移動平均
38435.47円 75日移動平均
38310.95円 ボリンジャーバンド-1σ
37778.69円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37246.44円 ボリンジャーバンド3σ
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