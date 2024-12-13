　13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円安の3万9680円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40439.96円　　ボリンジャーバンド3σ
39907.71円　　ボリンジャーバンド2σ
39849.14円　　12日日経平均株価現物終値
39680.00円　　13日夜間取引終値
39506.00円　　5日移動平均
39375.45円　　ボリンジャーバンド1σ
39270.00円　　一目均衡表・転換線
38905.00円　　一目均衡表・基準線
38892.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38843.20円　　25日移動平均
38676.80円　　200日移動平均
38435.47円　　75日移動平均
38310.95円　　ボリンジャーバンド-1σ
37778.69円　　ボリンジャーバンド2σ
37710.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37246.44円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース