Ì´¤Î¹ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÌ£¡©¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Åê¹Æ¤Ë16Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¿¡Ä¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï🥺(@puniko___01)¤µ¤ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ë¼Ì¿¿¡£¥«¥ë¥Ç¥£¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Å¹Æâ¤ò¸«¤Æ²ó¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï🥺¤µ¤ó¤¬¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤ä¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¡£¤¦¤Ã¤«¤êÇã¤¤²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÉÊ¿ô¤âËÉÙ¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼ÂºÝ¤ËÇã¤Ã¤¿¿Í¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î🥺¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿ー¥ー¥ì¥Ã¥°¤¬¹¥¤¡ª¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬¼ê·Ú¤Ë¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¾ðÊó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸«¤¿ÌÜÄÌ¤ê¤Î¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤Î¤´¤Á¤½¤¦¥á¥Ë¥åー¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ì´¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ì¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤ÏÉ¬¸«
ÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤ä¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¡£¤¦¤Ã¤«¤êÇã¤¤²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÉÊ¿ô¤âËÉÙ¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼ÂºÝ¤ËÇã¤Ã¤¿¿Í¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
©puniko___01
©puniko___01
¥«¥ë¥Ç¥£¤¬¤·¤ì¤Ã¤ÈÇä¤ê»Ï¤á¤¿¥¿ー¥ー¥ì¥Ã¥°¡ÄÌ´¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ì¤½¤Ã¤Ã¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Î¤ªÌ£¤¹¤®¤¿🍖¤à¤·¤í¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Ç¿À¡£
¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿ー¥ー¥ì¥Ã¥°¤¬¹¥¤¡ª¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬¼ê·Ú¤Ë¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¾ðÊó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸«¤¿ÌÜÄÌ¤ê¤Î¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤Î¤´¤Á¤½¤¦¥á¥Ë¥åー¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¤¤¤Ä¤âÇä¤êÀÚ¤ì¤Ç¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÇã¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»×¤ï¤Ì¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¥«¥ë¥Ç¥£¡£¤Ä¤¤¤ªÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: ¤æ¤º¥×ー
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë