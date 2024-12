ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ふわふわのキルティングにやさしい色合いがリラックスタイムにぴったりな、ディズニーデザイン「あったかなめらかな敷きパッド」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「あったかなめらかな敷きパッド」くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

タイプと価格:【シングル】4,490円(税込)、【セミダブル】5,490円(税込)、【ダブル】6,490円(税込)

品質:【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル80%、綿20%、【詰めもの】ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ベルメゾンの寒い季節のためのファブリック「meltoro(メルトロ)シリーズ」の敷きパッドに「くまのプーさん」デザインが登場!

メルトロ素材を使ったふわふわでなめらかな肌ざわりの敷きパッドで、キルティングのぽこぽことした膨らみがうれしい◎

一面、様々な表情の「くまのプーさん」、ミツバチ、ドットの総柄デザインで、他の寝具ともコーディネートしやすいやさしい色合いになっています。

<素材アップ>

ほどよい厚みの中わた入りで、ふんわりとした寝心地。

ボリュームがあり、空気を含んで保温力もあります☆

毛さばき、磨き、ブラシですく工程を増やした、なめらかで艶やかな仕上がりになっています。

それから、「シングル」、「セミダブル」、「ダブル」の3種類のサイズから選べるのも魅力的。

四隅にゴムバンド付きなのでマットレスへの着脱が簡単にできます。

タグには気持ちよさそうに寝ている「くまのプーさん」のアートも施されています。

「くまのプーさん」と一緒にぐっすりと気持ちよく眠れそう。

ふわふわのキルティングにやさしい色合いがリラックスタイムにぴったりな、ディズニーデザイン「あったかなめらかな敷きパッド」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

