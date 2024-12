セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年12月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ライオン・キング』 Lぬいぐるみ “シンバ(ヤング)”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』 Lぬいぐるみ “シンバ(ヤング)”

登場時期:2024年12月13日より順次

サイズ:全長約21×21×34cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、『ライオン・キング』の主人公「シンバ」のぬいぐるみが登場。

ぱっちりとした瞳や頭に生えた毛がかわいい、幼い頃の「シンバ」がデザインされています。

両手をつきながらちょこんとお座りする姿もポイント。

高さ約34センチで仕上げられた、存在感のあるプライズです。

思わずぎゅっと抱きしめたくなる、幼い頃の「シンバ」をデザインしたぬいぐるみ。

セガプライズの『ライオン・キング』 Lぬいぐるみ “シンバ(ヤング)”は、2024年12月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 幼い頃のシンバ!セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』 Lぬいぐるみ appeared first on Dtimes.