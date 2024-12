円谷プロダクションは、人気ウルトラヒーロー『ウルトラマンゼロ』の登場15周年を記念した音楽ライブ『ULTRAMAN MUSIC LIVE ウルトラマンゼロ15周年〜Beyond the STARS〜』を2025年3月11日に東京・Zepp HANEDAにて開催することを発表した。『ULTRAMAN MUSIC LIVE ウルトラマンゼロ15周年〜Beyond the STARS〜』は、2009年12月12日公開の『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』で初登場したウルトラヒーロー『ウルトラマンゼロ』の15周年を記念したスペシャルライブとなる。Takamiy(高見沢俊彦)、宮野真守、つるの剛士、DAIGO、ボイジャーら豪華な顔ぶれがそろい、『ウルトラマンゼロ』の世界を音楽で楽しむ貴重な一夜となる。

イベントの開催は、『ウルトラマンゼロ』の登場から15年となった2024年12月12日配信の『関智一のULTRA CLUB』に、ゲスト出演していた声優の宮野真守から発表された。ウルトラマンゼロの声の出演を担当する宮野は、かねてインタビューなどで「人々がつらい時に寄り添うことができるヒーローで、自分にとって大きな存在」としてウルトラマンゼロへの想いを語ってきた。イベントでもアーティストそれぞれの想いがつまったパフォーマンスに期待だ。チケットは、円谷プロのサブスクサービス「TSUBURAYA IMAGINATION」から販売を開始し、順次展開していく。■出演アーティストTakamiy(高見沢俊彦):『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』『新ウルトラマン列伝』主題歌 作詞・作曲ほか宮野真守:ウルトラマンゼロの声、『ウルトラマン列伝』主題歌ほかつるの剛士:『ウルトラマンダイナ』アスカ・シン役ほかDAIGO :『ウルトラマンサーガ』タイガ・ノゾム役、『新ウルトラマン列伝』主題歌ほか)ボイジャー:『ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦!ベリアル銀河帝国』オープニングテーマ 、『ウルトラマンゼロ THE CHRONICLE』主題歌ほか