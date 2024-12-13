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Isabelle Huppert¡¿1953Ç¯¡¢¥Ñ¥êÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¸¥ã¥ó¡á¥ê¥å¥Ã¥¯¡¦¥´¥À¡¼¥ë¡¢¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥·¥ã¥Ö¥í¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¾¢¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¡£¡Ø¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡Ù¡Ê2001¡Ë¤Ç¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¡Ø¥¨¥ëELLE¡Ù¡Ê2016¡Ë¤Ç¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
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