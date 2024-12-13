ランフォーヴァウは放牧を挟んでフィリーズＲへ向かう
「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１２日）
ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！
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〈栗東〉阪神ＪＦ１１着のランフォーヴァウ（牝、福永）は放牧を挟んでフィリーズＲ（３月８日・阪神、芝１４００メートル）へ。ファンタジーＳ１２着の白毛馬ゴージャス（牝、四位）はエルフィンＳ（２月８日・京都、牝・芝１６００メートル）か紅梅Ｓ（１月１８日・中京、牝・芝１４００メートル）か白梅賞（２月１日・京都、芝１６００メートル）へ向かう。
黒松賞Ｖのサウスバンク（牝、吉岡）はマーガレットＳ（２月２３日・京都、芝１２００メートル）へ。１日の中京で初勝利を挙げたラージギャラリー（牝、高橋亮）はシンザン記念（１月１３日・中京、芝１６００メートル）を目指す。
京都２歳Ｓ５着のスリーキングス（牡、上村）は１月５日の中京７Ｒ・１勝クラス（芝２０００メートル）へ。僚馬のステイクオール（牡）は２８日の京都６Ｒ・１勝クラス（ダート１８００メートル）へ。８日の未勝利戦を快勝したラマンシュ（牡、音無）は１月６日の中京４Ｒ・１勝クラス（ダート１８００メートル）へ。
カトレアＳ３着のテーオーエルビス（牡、高柳大）は１月１２日の中京７Ｒ・１勝クラス（ダート１４００メートル）で２勝目を狙う。僚馬のアンズアメ（牝）は２１日の中山７Ｒ・１勝クラス（ダート１２００メートル）へ。
〈美浦〉重賞ウイナーのファントムシーフやディスペランツァの半弟で、７日の中山で新馬勝ちしたギフテッド（牡、武井）は、引き続き菅原明とのコンビでジュニアＣ（１月５日・中山、芝１６００メートル）へ向かう。
つわぶき賞３着のピコローズ（牝、伊藤大）の次走は、菜の花賞（１月１８日・中山、牝・芝１６００メートル）が有力だが、フェアリーＳ（１月１２日・中山、芝１６００メートル）への重賞挑戦も視野に。７日の中山で未勝利勝ちしたオタマジャクシ（牡、松永康）は、黒竹賞（１月１１日・中山、ダート１８００メートル）を目標に調整される。