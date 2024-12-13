ビクトリア・プルゼニvsマンチェスター・U スタメン発表
[12.12 ELリーグフェーズ第6節](ドーサン・アリーナ)
※26:45開始
<出場メンバー>
[ビクトリア・プルゼニ]
先発
GK 16 M. Jedlička
DF 3 S. Marković
DF 21 V. Jemelka
DF 40 S. Dweh
MF 6 L. Červ
MF 11 マチェイ・ビドラ
MF 19 C. Souaré
MF 22 Cadu
MF 23 L. Kalvach
MF 31 P. Šulc
FW 51 D. Vašulín
控え
GK 13 M. Tvrdoň
GK 30 V. Baier
DF 2 ルカシュ・ヘイダ
DF 5 J. Paluska
DF 24 M. Havel
MF 10 J. Kopic
MF 12 A. Sojka
MF 18 J. Mosquera
MF 20 J. Panoš
MF 29 T. Slončík
MF 33 E. Jirka
FW 80 P. Adu
監督
Miroslav Koubek
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 12 タイレル・マラシア
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
MF 7 メイソン・マウント
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
MF 43 T. Collyer
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
※26:45開始
<出場メンバー>
[ビクトリア・プルゼニ]
先発
GK 16 M. Jedlička
DF 3 S. Marković
DF 21 V. Jemelka
DF 40 S. Dweh
MF 6 L. Červ
MF 11 マチェイ・ビドラ
MF 19 C. Souaré
MF 22 Cadu
MF 23 L. Kalvach
FW 51 D. Vašulín
控え
GK 13 M. Tvrdoň
GK 30 V. Baier
DF 2 ルカシュ・ヘイダ
DF 5 J. Paluska
DF 24 M. Havel
MF 10 J. Kopic
MF 12 A. Sojka
MF 18 J. Mosquera
MF 20 J. Panoš
MF 29 T. Slončík
MF 33 E. Jirka
FW 80 P. Adu
監督
Miroslav Koubek
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 12 タイレル・マラシア
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
MF 7 メイソン・マウント
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
MF 43 T. Collyer
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります