[12.12 ELリーグフェーズ第6節](ドーサン・アリーナ)

※26:45開始

<出場メンバー>

[ビクトリア・プルゼニ]

先発

GK 16 M. Jedlička

DF 3 S. Marković

DF 21 V. Jemelka

DF 40 S. Dweh

MF 6 L. Červ

MF 11 マチェイ・ビドラ

MF 19 C. Souaré

MF 22 Cadu

MF 23 L. Kalvach

MF 31 P. Šulc

FW 51 D. Vašulín

控え

GK 13 M. Tvrdoň

GK 30 V. Baier

DF 2 ルカシュ・ヘイダ

DF 5 J. Paluska

DF 24 M. Havel

MF 10 J. Kopic

MF 12 A. Sojka

MF 18 J. Mosquera

MF 20 J. Panoš

MF 29 T. Slončík

MF 33 E. Jirka

FW 80 P. Adu

監督

Miroslav Koubek

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 6 リサンドロ・マルティネス

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マーカス・ラッシュフォード

MF 12 タイレル・マラシア

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

MF 20 ディオゴ・ダロト

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 2 ビクトル・リンデロフ

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 15 レニー・ヨロ

MF 7 メイソン・マウント

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 37 コビー・メイヌー

MF 43 T. Collyer

FW 9 ラスムス・ホイルンド

FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ

FW 21 アントニー

監督

ルベン・アモリム

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります