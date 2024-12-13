¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡Û¾¾°æ¹¿Ìï¤¬¥¨¡¼¥¹µ¡¥²¥Ã¥È¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¡£²¿¤È¤«²¼¹î¾å¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¡ÖÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤¬£±£³Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë
¡¡¾¾°æ¹¿Ìï¡Ê£³£±¡á»°½Å¡Ë¤¬°ú¤Åö¤Æ¤¿£±£¸¹æ¤Ï£²Ï¢Î¨£µ£°¡ó¤Î¥¨¡¼¥¹µ¡¡£ÆÃ·±¸å¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼êÁ°¤«¤éÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç²óÅ¾¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¤«¤é¿¤ÓÊÖ¤¹´¶¤¸¤â¤¢¤ë¤·¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯Á´Éô¤¬¤¤¤¤¡£Ãæ´ÖÂ¤Î¾å¤¬¤êÊý¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡º£Ç¯£¹Í¥½Ð£²£Ö¡£¶á¶·¤â¡Ö²¹¿å¥Ñ¥¤¥×¤¬ÉÕ¤¤¤¿Ä´À°¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤Æ¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥´¶¿¨¡££··î¤ÎÅöÃÏÁ°²óÀï¤Ç¤âÍ¥½Ð¡Ê£³Ãå¡Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÂçÂ¼¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£³¤¿å¤ÎÊý¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£º£²ó¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£¶¯Å¨¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤À¤±¡£²¿¤È¤«²¼Ñî¾å¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£