Official髭男dismが、映画『はたらく細胞』の主題歌である新曲「50%」の配信を開始した。『はたらく細胞』は、​​シリーズ累計発行部数1000万部を超える人気作品で、人間の体の中を舞台に繰り広げられる「世界最小の物語」が、待望の実写映画化となった。さらに、リリースと同時にジャケ写をモチーフにしたオフィシャルオーディオも公開された。本映像はジャケ写と同じくUNDER CARDが手掛け、中の人間が様々に動くという遊び心ある映像となっている。ぜひ楽曲と共に楽しんでもらいたい。

●<OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025>[大阪公演]日付:2025年5月17日(土)2025年5月18日(日)会場:大阪・ヤンマースタジアム長居開場:15:30 / 開演:17:30[神奈川公演]日付:2025年5月31日(土)2025年6月1日(日)会場:神奈川・日産スタジアム開場:16:00 / 開演:18:00[券種/料金]アリーナ指定席:13,200円(税込)スタンド指定席:12,100円(税込)指定親子席:大人12,100円(税込)・こども6,050円(税込)[チケット受付情報]年 / 月会員先行:12月16日(月)12:00〜2025年1月6日(月)23:59HP先行:1月16日(木)12:00〜1月29日(水)23:59[注意事項 / 備考]・3歳以上有料。2歳以下膝上鑑賞無料、お席が必要な場合は有料。・購入枚数制限 全券種:1人4枚まで・原則として電子チケットの対応。・来場者全員がPlus member IDの取得と年齢登録が必要。・チケットは全て「Official髭男dismアプリ」での発券。※一部例外あり・スマートフォンを持っていない場合、当日「特別対応窓口」にて身分証確認の上、入場可能。※指定親子席の場合、申込者の端末で同時入場できるため、スマートフォンを持っていない場合の身分証確認は行わない(年齢確認のため身分証提示の可能性あり)。[FC先行について]W会員先行(同行者も会員)について応募者:年額 ファンクラブ「Stand By You」と月額モバイルファンクラブ「BROTHERS」の両方に入会同行者:ファンクラブ会員でなくてOK※同行者はファンクラブに入会の必要なし。ただし、Plus member IDの登録(無料)が必要年・月会員先行(同行者も会員)について応募者:年額ファンクラブ「Stand By You」または月額モバイルファンクラブ「BROTHERS」のいずれかに入会同行者:ファンクラブ会員でなくてOK※同行者はファンクラブに入会の必要なし。ただし、Plus member IDの登録(無料)が必要詳細はスタジアム特設サイトにてhttps://event.higedan.com/feature/stadium_2025●<OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2024 - Rejoice ->[ソウル公演] ※終了<OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2024 - Rejoice - in SEOUL>日付:2024年11月30日(土)※追加公演2024年12月1日(日)会場:Seoul・KINTEX Hall 5開場:11月30日(土)開場:17:30 / 開演:19:00(現地時間)12月1日(日)開場:16:30 / 開演:18:00(現地時間)[台北公演]<OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2024 - Rejoice - in TAIPEI>日付:12月15日(日)会場:Taipei・Taipei Arena開場:17:00 / 開演:18:00(現地時間)※購入枚数制限 4枚▼チケット料金 指定席CAT 1 19,000円(税込)※TWD4,200CAT 2 16,500円(税込)※TWD3,600CAT 3 14,500円(税込)※TWD3,200CAT 4 13,000円(税込)※TWD2,800※ファンクラブ先行では上記券種の日本円のみでの販売CAT5 TWD2400CAT6 TWD1800CAT7 TWD800車椅子席 TWD400[注意事項]・ソウル / 台北両公演ともに、ファンクラブ先行で購入したチケットはOfficial髭男dismアプリでのeチケット発券となるが、保安上の理由により、当日会場にて紙チケットと引き換えの上、入場となる。引き換えの際は、原則パスポートでの本人確認を行う。チケット引き換えの詳細は後日発表。[お問い合わせ]チケプラカスタマーサポート営業時間 平日11:00〜18:00日本語:https://support.tixplus.jp/higedanEnglish:https://tixplus.jp/support/tixplus_en/アリーナツアー特設サイトhttps://event.higedan.com/feature/live_2024