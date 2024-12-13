¡Ö¥¿¥À¥Î ¥é¥Õ¥Æ¥ìー¥ó¥¯¥ìー¥ó GR-130NL/N ¥¯¥ì¥ô¥© mini G4¡×¤Ë¡ÈH·¿¥¢¥¦¥È¥ê¥¬¡É¤òÄÉ²Ã¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤¬ËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï
12·î13Æü ½Ð²Ù³«»Ï
²Á³Ê¡§6,380±ß
¡¡¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¿¥À¥Î ¥é¥Õ¥Æ¥ìー¥ó¥¯¥ìー¥ó GR-130NL/N ¥¯¥ì¥ô¥© mini G4 ¡ÈH·¿¥¢¥¦¥È¥ê¥¬¡É¡×¤Î½Ð²Ù¤ò12·î13Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï6,380±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¿¥À¥Î¼Ò¤Î¥é¥Õ¥Æ¥ìー¥ó¥¯¥ìー¥ó¤ò1/35¥¹¥±ー¥ë¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¿¥À¥Î ¥é¥Õ¥Æ¥ìー¥ó¥¯¥ìー¥ó GR-130NL/N ¥¯¥ì¥ô¥© mini G4¡×¤Ë¡¢¥×¥éÉôÉÊ¡ÖH·¿¥¢¥¦¥È¥ê¥¬¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£À°ÃÏ¤Ç¤Îºî¶È¸þ¤¤Ç¡¢ÇÛ´É¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¶¹¤¤¸½¾ì¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ëH·¿¥¢¥¦¥È¥ê¥¬¤òÁõÃå¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä¥«¥éー¤Ï¥Ö¥ëー¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ìー¡¢¥¯¥ê¥¢ー¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥ê¥¬¤Ï¡¢Ä¥½Ð¾õÂÖ¡ÊºÇÂçÉý¡Ë¤È³ÊÇ¼¾õÂÖ¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¤¥é¥¹¥È¤Ï²ÃÆ£Ã±¶îÏº»á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Tadano Ltd.
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£