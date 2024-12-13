１８６３年：高宗が朝鮮王朝第２６代王に即位



１９７８年：在韓米軍の撤退部隊第１陣２１９人が帰国



１９９０年：盧泰愚（ノ・テウ）大統領がソ連を公式訪問



２００２年：在韓米軍の装甲車による女子中学生死亡事故について、ブッシュ米大統領が金大中（キム・デジュン）大統領に電話で謝罪



２００４年：ソウル中央地裁が連続殺人犯の柳永哲（ユ・ヨンチョル）被告に死刑宣告



２００８年：韓中日首脳が金融危機への包括協力に合意



２０１０年：釜山・加徳島と慶尚南道・巨済をつなぐ「釜山―巨済間連結道路（巨加大路）」が開通

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