¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤ËÅÏ¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤¼K¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¤Ê¤¼¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ê¤ó¤À¡©¡×¡¡»îÎýÂ³¤¯¥Ú¥Ã¥×¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍîÃÀ¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼
22-23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï3´§¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°4Ï¢ÇÆ¤È¶áÇ¯¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡£¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥Æ¥£¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá¤Ç¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ë0-2¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¥·¥Æ¥£¤Ï¸½ºß¡¢Ä¾¶á10»î¹ç¤Ç1¾¡2Ê¬7ÇÔ¤È¸·¤·¤¤»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥É¥ê¤ò»Ï¤á¡¢²ø²æ¿Í¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢º£¤Î¥·¥Æ¥£¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¶¯¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÁÏÂ¤À¤¬Ãø¤·¤¯·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤ËÅÏ¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£²æ¡¹¤Ïº£¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Á¡¼¥à¤À¡×
¡Ö¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¡© Èà¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ì¤ÎÁÏÂ¤Åª¤ÊÂ¸ºß¤À¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤Ï²£¤ä¸å¤í¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¡×
¡Ö¥É¥¯¡¢¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤ÎÁª¼ê¤À¡£»Ä¤ê¤Ï¤¿¤À·Á¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾ð¤±¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤¿±Ñ¡ØSPORTbible¡Ù¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬º£µ¨ÀäÉÔÄ´¤Ç¡¢¼ºÅÀ¤ËÍí¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤À¡£Æ±Áª¼ê¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤«¡£Ëè½µ¤Î¤³¤È¤À¡£¤Ê¤¼Èà¤Ï¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¤Ê¤¼¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ê¤ó¤À¡©¡×¡¢¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤ËÈà¤¬ÃÑ¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¤À¡£Èà¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤ä¤êÊý¤ò´°Á´¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö°úÂà¤¹¤Ù¤¤À¡×¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼éÈ÷¤ÎÀÈ¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¶·â¿Ø¤ÎÉÔÈ¯¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÆÀÅÀ¸»¤Ï¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î¤ß¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ë¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤ä¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤¬Íí¤á¤ÐÆÀÅÀ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Â¿ºÍ¤Ê¹¶·â¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¥·¥Æ¥£¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£
½µËö¤Ë¹µ¤¨¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÉé¤±¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ú¥Ã¥×¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¹â¤Þ¤ë¤¬¡¢¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£