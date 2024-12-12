ベストアルバム『タイトル未定』



発売日：2025年4月2日(水)形態数：4形態(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、FC限定盤)◾︎初回限定盤A(CD+DVD)価格：\4,000(税抜) / \4,400(税込)収録内容・CD 新曲の他、投票にて決定 ・DVD 後日発表◾︎初回限定盤B (CD+DVD)価格：\4,000(税抜) / \4,400(税込)収録内容・CD 新曲の他、投票にて決定 ・DVD 後日発表◾︎通常盤(CD)価格：\3,500(税抜) / \3,850(税込)収録内容・CD 新曲の他、投票にて決定◾︎FC限定盤(CD)※ファンクラブ会員のみ購入可能 価格:\5,000(税抜) / \5,500(税込)収録内容・CD 新曲の他、投票にて決定・DVD 後日発表