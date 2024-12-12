JO1、5周年記念プロジェクト始動。初のベストアルバム発売
JO1が12月11日に結成5周年を迎えた。
ファンクラブ発足を記念した「JAMの日」であり、ファンへの感謝デーである本日12月12日には、ライブツアー＜JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE‘＞の兵庫公演を開催。
その場で、5周年記念プロジェクト「JO1 5th Anniversary Project」の始動を発表。先月、初のワールドツアー＜JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’＞をアジア、北米を含む6都市全7公演で開催することを発表、続く第2弾として、JO1初のベストアルバムを2025年4月2日にリリースすることが決定した。
詳細は特設ページにて。
(c)LAPONE ENTERTAINMENT
ベストアルバム『タイトル未定』
形態数：4形態(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、FC限定盤)
◾︎初回限定盤A(CD+DVD)
価格：\4,000(税抜) / \4,400(税込)
収録内容
・CD 新曲の他、投票にて決定 ・DVD 後日発表
◾︎初回限定盤B (CD+DVD)
価格：\4,000(税抜) / \4,400(税込)
収録内容
・CD 新曲の他、投票にて決定 ・DVD 後日発表
◾︎通常盤(CD)
価格：\3,500(税抜) / \3,850(税込)
収録内容
・CD 新曲の他、投票にて決定
◾︎FC限定盤(CD)
※ファンクラブ会員のみ購入可能 価格:\5,000(税抜) / \5,500(税込)
収録内容
・CD 新曲の他、投票にて決定
・DVD 後日発表
＜JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’＞
JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ in TAIPEI
会場:Taipei Music Center
2025/2/22(土) バンコク
JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ in BANGKOK
会場:TRUE ICON HALL
2025/3/01(土) ロサンゼルス
JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ in LA
会場:The Belasco
2025/3/04(火) ニューヨーク
JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ in NY
会場: Brooklyn Bowl
2025/3/23(日) 北京
JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ in BEIJING
会場:Beijing Exhibition Theater(北京展覧館劇場)
2025/3/29(土) 30(日)ソウル
JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ in SEOUL
会場: Coming soon...
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