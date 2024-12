JO1が12月11日に結成5周年を迎えた。ファンクラブ発足を記念した「JAMの日」であり、ファンへの感謝デーである本日12月12日には、ライブツアー<JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE‘>の兵庫公演を開催。その場で、5周年記念プロジェクト「JO1 5th Anniversary Project」の始動を発表。先月、初のワールドツアー<JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’>をアジア、北米を含む6都市全7公演で開催することを発表、続く第2弾として、JO1初のベストアルバムを2025年4月2日にリリースすることが決定した。

<JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’>



2025/2/15(土) 台北JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ in TAIPEI会場:Taipei Music Center2025/2/22(土) バンコクJO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ in BANGKOK会場:TRUE ICON HALL2025/3/01(土) ロサンゼルスJO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ in LA会場:The Belasco2025/3/04(火) ニューヨークJO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ in NY会場: Brooklyn Bowl2025/3/23(日) 北京JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ in BEIJING会場:Beijing Exhibition Theater(北京展覧館劇場)2025/3/29(土) 30(日)ソウルJO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ in SEOUL会場: Coming soon...