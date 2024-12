食やアートへの造詣が深い、山本憲資に聞いた、2024年のナンバーワン！ 八ヶ岳の麓のカフェで楽しめる「お好み焼き」とは？

食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。食べログ グルメ著名人の山本憲資さんをうならせた「お好み焼き」とは?

〈2024 食通が惚れた店〉

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、食べログ グルメ著名人の山本憲資さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

山本憲資

1981年生まれ。大学卒業後、広告代理店を経て雑誌『GQ JAPAN』の編集者に。テック系からライフスタイル、ファッションまで幅広いジャンルの企画を担当。コンデナストを退職後、Sumallyを起業、2023年10月末に代表を退任し顧問に就任。食だけでなく、アートやクラシック音楽への造詣も深い。

2024年のベストレストラン

Q. 2024年、最も印象に残った店を教えてください

A. 「レストラン ナズ」です

「お料理とアルコールペアリング」56,000円、「お料理とノンアルコールペアリング」53,000円 出典:あすかSTVさん

軽井沢トップクラスの予約困難店と名高い同店。コースの値段はあがってしまったものの、完成度が前にも増して高くなっていて、感激しました。

外観 写真:お店から

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「sun.days.food」の「厚焼き豚玉」1,000円です

「厚焼き豚玉」1,000円 出典:やっぱりモツが好きさん

<店舗情報>◆レストラン ナズ住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町追分134-3 GREEN SEED軽井沢内TEL : 0267-46-8840



神戸から移住してきたオーナーによる、お好み焼きカフェです。八ヶ岳の麓で朝からお好み焼きを食べる喜びはなかなか他に代えがたいものがあります。

外観 出典:飛真隊 隊長さん

<店舗情報>◆sun.days.food住所 : 山梨県北杜市高根町五町田1227-1TEL : 0551-88-9011

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:山本憲資、食べログマガジン編集部

