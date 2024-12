『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』に初となる拡張パック「幻のいる島」が12月17日(火)が登場!

1.テーマ拡張パック「幻のいる島」が12月17日(火)に初登場!

リリース後、初めてテーマ拡張パックがラインナップに追加されます。

新拡張パック「幻のいる島」は、幻のポケモン・ミュウをはじめとした、多彩なポケモンたちが登場します。

島の風景が描かれたカードやコレクションファイルが登場するなど、幻のポケモンを追い求める冒険を楽しめます。

また、「幻のいる島」を紹介する映像も公開されました。

ミュウex

本作で初公開となるイラストのミュウexです。

軽やかに飛び回る様子が描かれています。

ミュウexのカードを傾けると、カードから今にも飛び出しそうな様子を楽しむことが出来ます。

ワザ「ゲノムハック」は、どのタイプのエネルギーでも3個ついていれば使うことができます。

相手のバトルポケモンのワザを使うことが出来るので、相手のバトルポケモンが強力なワザを持っていてピンチなときに活躍します。

どのタイプのデッキにも編成することができ、デッキ構築の幅が広がります。

グリーン

カント―地方では指折りの実力を持つポケモントレーナー・グリーンが本作に登場!

自信ありげに待ち構える様子は、まさしくライバルの風格を漂わせます。

デデンネ[★]

人家に忍び込むデデンネ達が可愛らしく描かれた1枚です。

家の電気を尻尾で吸い取ったり、食卓の様子を伺ったりと、思い思いに過ごしているようです。

2.「幻のいる島」に登場するカードの一部をご紹介

シャワーズ[★]

水辺で暮らすシャワーズが描かれた1枚です。

透き通るような美しい水面から跳ねるケイコウオたちと一緒に、シャワーズが水遊びをしているようにも見えます。

3.広がるコレクション体験

テーマ拡張パックの追加に伴い、新たなコレクションファイルや

コレクションボードが登場!

「幻のいる島」では、このテーマ拡張パックの舞台となる島の風景が描かれたコレクションファイルも登場します。

パック開封やゲットチャレンジを通じてゲットしたカードをコレクションできます。

4.バトルもさらに楽しく

テーマ拡張パックの追加に伴い、バトルの幅もさらに広がります。

新たにゲットしたカードをバトルで試したくなったら、新たなバトルが追加された「ひとりで」バトルを試してみましょう。

また、世界中の誰かと遊ぶ「だれかと」バトルも、カードの種類が増えたことでさらに楽しむことができます。

エキスパンションが追加されるごとに、新たなバトルが追加されます。

5.今がはじめ時!ホリデーを記念したプレゼントキャンペーンを実施

「幻のいる島」配信開始と同時に、ホリデー直前キャンペーンを開催します。

拡張パックを1パックすぐに開封出来るようになる分のパック砂時計を以下の日時にプレゼントされます。

12/17(火)15:00~:パック砂時計12個(配布期限:12/18(水)14:59)

12/18(水)15:00~:パック砂時計12個(配布期限:12/19(木)14:59)

12/19(木)15:00~:パック砂時計12個(配布期限:12/20(金)14:59)

また、12月24日(火)より、ホリデーカウントダウンキャンペーンを開催予定です。

6.全世界累計6000万DLを突破

『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』は、全世界累計6000万ダウンロードを突破しました。

<商品情報>

タイトル:『Pokémon Trading Card Game Pocket』

配信日:2024年10月30日(水)

販売価格:基本プレイ無料※一部アイテム課金あり

販売形態:ダウンロード専用

販売:株式会社ポケモン

開発:株式会社クリーチャーズ・株式会社ディー・エヌ・エー

対応OS:iOS/Android

ジャンル:カード

対応言語:日本語・英語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ブラジリアンポルトガル語・韓国語・

中国語(繁体字)

※本ソフトの対応言語「スペイン語」は「欧州スペイン語」です。

