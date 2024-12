【テーマ拡張パック「幻のいる島」】12月17日 実装予定

ポケモンは、スマートフォン向けデジタルカードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)において、新たなテーマ拡張パック「幻のいる島」を12月17日に実装する。

「ポケポケ」は、10月30日に配信された「ポケモンカードゲーム」をゲームアプリ化したタイトル。「幻のいる島」は、幻のポケモン・ミュウをはじめ、デデンネ、シャワーズ、グリーンなどの新カードが実装される。なお、「幻のいる島」は本作のリリース後に初となる新テーマ拡張パックとなる。

発表と同時に公開された映像では、「ミュウex」や「プテラex」、「マーシャドー」といった新カードも公開されている。

【【公式】『ポケポケ』テーマ拡張パック「幻のいる島」】

その他、実装に伴って新たなコレクションファイルやコレクションボードが追加されるほか、「ひとりで」のバトルに新たなバトルが追加される。

(C) 2024 Pokémon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

(C) 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。