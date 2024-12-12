日本時間２２時３０分に米生産者物価指数（PPI）（11月）、新規失業保険申請件数（12/01 - 12/07）が発表される。予想および前回値は以下の通り。



生産者物価指数（PPI）（11月）22:30

予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)

予想 N/A 前回 2.4%（前年比)

予想 0.2% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 N/A 前回 3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



新規失業保険申請件数（12/01 - 12/07）22:30

予想 N/A 前回 22.4万件（新規失業保険申請件数)

予想 N/A 前回 187.1万件（継続受給者数)

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