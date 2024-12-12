　日本時間２２時３０分に米生産者物価指数（PPI）（11月）、新規失業保険申請件数（12/01 - 12/07）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

生産者物価指数（PPI）（11月）22:30
予想　0.3%　前回　0.2%（前月比)
予想　N/A　前回　2.4%（前年比)
予想　0.2%　前回　0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　N/A　前回　3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

新規失業保険申請件数（12/01 - 12/07）22:30
予想　N/A　前回　22.4万件（新規失業保険申請件数)
予想　N/A　前回　187.1万件（継続受給者数)