deadmanが、結成25周年の企画として東名阪FCツアー<Let's Go!25!!>と、全国ツアー<to be and not to be-act 1>の開催を発表した。東京/名古屋/大阪にて行われるFCツアー<Let's Go!25!!>はFC会員限定のツアーとなり、普段のライブではほぼ見られない眞呼(Vo)のMCなども想定されたり、レアな楽曲の演奏も予定されるという。

ライブ情報

■deadman official fan club FUZ 会員限定公演 <Let's Go!25!!」>

2025年2月9日(日) 東京・GARRET

2025年2月23日(日) 愛知・HeartLand

2025年2月24日(月/祝) 大阪・Beyond

※FC限定公演の為、一般発売は無し

問い合わせ:deadman official fanclub https://www.fansnet.jp/deadman



■deadman TOUR 2025<to be and not to be-act 1>

2025年3月29日(土)東京・Spotify O-WEST

2025年4月5日(土)福岡CB

2025年4月6日(日)福岡CB

2025年4月12日(土)愛知・ell.FITS ALL

2025年4月13日(日)愛知・ell.FITS ALL

2025年4月26日(土)北海道・Crazy Monkey

2025年4月27日(日)北海道・Crazy Monkey

2025年5月5日(月・祝)大阪・梅田BANGBOO

2025年5月6日(火・祝)大阪・梅田BANGBOO

2025年5月23日(金)東京キネマ倶楽部



[チケット料金]前売:6,500円(税込)/当日:7,000円(税込)

オールスタンディング ※入場時ドリンク代別途必要



[オフィシャルFC「FUZ」先行]

抽選受付 / スマチケのみ(分配可) / 各公演1人2枚まで

受付期間:2025年1月11日(土)12:00〜1月19日(日)21:00

入金期間:2025年1月23日(木)13:00〜1月29日(水)21:00



[オフィシャルHP先行]

イープラス 抽選受付 / スマチケ(分配可)・紙チケット選択可 / 各公演1人2枚まで

受付URL:https://eplus.jp/deadman25-official/

受付期間:2025年1月23(木)13:00〜2月2日(日)21:00

入金期間:2025年2月6日(木)13:00〜2月12日(水)21:00

※発券開始:公演日1週間前〜



[チケット一般発売日]2025年2月22日(土)



関連リンク

◆DAVID SKULL NO RECORDS オフィシャルサイト

◆deadman オフィシャルX

◆deadman オフィシャルYouTubeチャンネル

◆眞呼 オフィシャルX

◆aie オフィシャルX

そして、3月29日のSpotify O-WESTからスタートする全国ツアー<deadman TOUR 2025 「to be and not to be-act 1>の開催も決定した。全国5都市10カ所を駆け巡るこちらのツアーファイナルは、5月23日に東京キネマ倶楽部にて行われる。5月23日はdeadmanにとってはある意味「特別な日」とも言え、この日のライブはファンならずとも必見の一日になるはずだ。また、ツアータイトルには「act.1」も文字も内包されており、続編的なライブ活動が行われることも匂わせている。彼らから発信される今後の情報にも注目して欲しい。