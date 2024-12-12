deadman、結成25周年企画第一弾として東名阪FCツアー＋全国ツアー開催発表
deadmanが、結成25周年の企画として東名阪FCツアー＜Let's Go！25！！＞と、全国ツアー＜to be and not to be-act 1＞の開催を発表した。
東京／名古屋／大阪にて行われるFCツアー＜Let's Go！25！！＞はFC会員限定のツアーとなり、普段のライブではほぼ見られない眞呼（Vo）のMCなども想定されたり、レアな楽曲の演奏も予定されるという。
また、ツアータイトルには「act.1」も文字も内包されており、続編的なライブ活動が行われることも匂わせている。彼らから発信される今後の情報にも注目して欲しい。
ライブ情報
2025年2月9日（日） 東京・GARRET
2025年2月23日(日) 愛知・HeartLand
2025年2月24日(月/祝) 大阪・Beyond
※FC限定公演の為、一般発売は無し
問い合わせ：deadman official fanclub https://www.fansnet.jp/deadman
■deadman TOUR 2025＜to be and not to be-act 1＞
2025年3月29日（土）東京・Spotify O-WEST
2025年4月5日（土）福岡CB
2025年4月6日（日）福岡CB
2025年4月12日（土）愛知・ell.FITS ALL
2025年4月13日（日）愛知・ell.FITS ALL
2025年4月26日（土）北海道・Crazy Monkey
2025年4月27日（日）北海道・Crazy Monkey
2025年5月5日（月・祝）大阪・梅田BANGBOO
2025年5月6日（火・祝）大阪・梅田BANGBOO
2025年5月23日（金）東京キネマ倶楽部
［チケット料金］前売：6,500円（税込）/当日：7,000円(税込)
オールスタンディング ※入場時ドリンク代別途必要
［オフィシャルFC「FUZ」先行］
抽選受付 / スマチケのみ（分配可） / 各公演1人2枚まで
受付期間：2025年1月11日（土）12:00〜1月19日（日）21:00
入金期間：2025年1月23日（木）13:00〜1月29日（水）21:00
［オフィシャルHP先行］
イープラス 抽選受付 / スマチケ（分配可）・紙チケット選択可 / 各公演1人2枚まで
受付URL：https://eplus.jp/deadman25-official/
受付期間：2025年1月23（木）13:00〜2月2日（日）21:00
入金期間：2025年2月6日（木）13:00〜2月12日（水）21:00
※発券開始：公演日1週間前〜
［チケット一般発売日］2025年2月22日（土）
関連リンク
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