ライブ情報



■deadman official fan club FUZ 会員限定公演 ＜Let's Go！25！！」＞2025年2月9日（日） 東京・GARRET2025年2月23日(日) 愛知・HeartLand2025年2月24日(月/祝) 大阪・Beyond※FC限定公演の為、一般発売は無し問い合わせ：deadman official fanclub https://www.fansnet.jp/deadman■deadman TOUR 2025＜to be and not to be-act 1＞2025年3月29日（土）東京・Spotify O-WEST2025年4月5日（土）福岡CB2025年4月6日（日）福岡CB2025年4月12日（土）愛知・ell.FITS ALL2025年4月13日（日）愛知・ell.FITS ALL2025年4月26日（土）北海道・Crazy Monkey2025年4月27日（日）北海道・Crazy Monkey2025年5月5日（月・祝）大阪・梅田BANGBOO2025年5月6日（火・祝）大阪・梅田BANGBOO2025年5月23日（金）東京キネマ倶楽部［チケット料金］前売：6,500円（税込）/当日：7,000円(税込)オールスタンディング ※入場時ドリンク代別途必要［オフィシャルFC「FUZ」先行］抽選受付 / スマチケのみ（分配可） / 各公演1人2枚まで受付期間：2025年1月11日（土）12:00〜1月19日（日）21:00入金期間：2025年1月23日（木）13:00〜1月29日（水）21:00［オフィシャルHP先行］イープラス 抽選受付 / スマチケ（分配可）・紙チケット選択可 / 各公演1人2枚まで受付URL：https://eplus.jp/deadman25-official/受付期間：2025年1月23（木）13:00〜2月2日（日）21:00入金期間：2025年2月6日（木）13:00〜2月12日（水）21:00※発券開始：公演日1週間前〜［チケット一般発売日］2025年2月22日（土）