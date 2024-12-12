22:15
ECB政策金利（12月）
予想　3.15%　前回　3.4%（ECB政策金利)　
予想　3.0%　前回　3.25%（ECB預金ファシリティ・レート)　
予想　3.4%　前回　3.65%（ECB限界貸出ファシリティ)

22:30
カナダ住宅建設許可（10月）
予想　N/A　前回　11.5%（前月比)

米生産者物価指数（PPI）（11月）
予想　0.3%　前回　0.2%（前月比)
予想　N/A　前回　2.4%（前年比)
予想　0.2%　前回　0.3%（0.0%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　N/A　前回　3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

米新規失業保険申請件数（12/01 - 12/07）
予想　N/A　前回　22.4万件

米失業保険継続受給者数（11/24 - 11/30）
予想　N/A　前回　187.1万件

ドイツ経常収支（10月）時刻未定
予想　N/A　前回　226.0億ユーロ

22:45　
ラガルドECB総裁、記者会見

13日
3:00　
米30年債入札（220億ドル）

※予定は変更されることがあります。