ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:15

ECB政策金利（12月）

予想 3.15% 前回 3.4%（ECB政策金利)

予想 3.0% 前回 3.25%（ECB預金ファシリティ・レート)

予想 3.4% 前回 3.65%（ECB限界貸出ファシリティ)



22:30

カナダ住宅建設許可（10月）

予想 N/A 前回 11.5%（前月比)



米生産者物価指数（PPI）（11月）

予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)

予想 N/A 前回 2.4%（前年比)

予想 0.2% 前回 0.3%（0.0%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 N/A 前回 3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



米新規失業保険申請件数（12/01 - 12/07）

予想 N/A 前回 22.4万件



米失業保険継続受給者数（11/24 - 11/30）

予想 N/A 前回 187.1万件



ドイツ経常収支（10月）時刻未定

予想 N/A 前回 226.0億ユーロ



22:45

ラガルドECB総裁、記者会見



13日

3:00

米30年債入札（220億ドル）



※予定は変更されることがあります。

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