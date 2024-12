2024年FIVB女子世界クラブ選手権が2024年12月17日から22日に中国の黄龍スポーツセンターで行われる。この大会は各大陸クラブチームの王者が集い開催されるもので、クラブチーム世界一を決める大会である。

出場チーム

日本からはNECレッドロケッツ川崎がアジア王者枠で出場する。NEC川崎を含め欧州、南米、アジア、アフリカの各大陸大会で好成績を収めた7チームと、開催国中国の1チームを加えた計8チームが参加。女子日本代表で活躍する関菜々巳が在籍するコネリアーノと福留慧美が在籍するミラノも出場する。

[写真]=金田慎平

ジェルダウ・ミナス (ブラジル) ミラノ(イタリア) ザマレクSC (エジプト) 天津渤海銀行女子バレーボールクラブ(中国・開催国) コネリアーノ(イタリア) プライア・クルーベ(ブラジル) NECレッドロケッツ川崎(日本) LPバンク・ニンビン(ベトナム)

開催期間

12月17日(火)から行われる予選ラウンドでは8チームが2つのプールに分かれて総当たり戦を行い、各プール上位2チームが21日(土)から行われる決勝ラウンドに進み、その後トーナメント戦を行い優勝を争う。

予選ラウンド:12月17日(火)~12月20日(金)

決勝トーナメント:12月21日(土)、22日(日)

[写真]Volleyball World

組み合わせ

【予選ラウンド組み合わせ】

■プールA

ジェルダウ・ミナス (ブラジル) ミラノ(イタリア) ザマレクSC (エジプト) 天津渤海銀行女子バレーボールクラブ(中国・開催国)

[写真]=Lega Pallavolo Femminile

■プールB

コネリアーノ(イタリア) プライア・クルーベ(ブラジル) NECレッドロケッツ川崎(日本) LPバンク・ニンビン(ベトナム)

[写真]=CEV

試合日程

【予選ラウンド日程】

・12月17日

ジェルダウ・ミナス vs ミラノ

コネリアーノ vsプライア・クルーベ

NECレッドロケッツ川崎 vs LPバンク・ニンビン

天津渤海銀行女子バレーボールクラブ vs ザマレクSC

・12月18日

コネリアーノ vs LPバンク・ニンビン

ジェルダウ・ミナス vs ザマレクSC

NECレッドロケッツ川崎 vs プライア・クルーベ

天津渤海銀行女子バレーボールクラブ vs ミラノ

・12月19日

LPバンク・ニンビン vs プライア・クルーベ

ミラノ vs ザマレクSC

・12月20日

コネリアーノ vs NECレッドロケッツ川崎

天津渤海銀行女子バレーボールクラブ vs ジェルダウ・ミナス

・12月21日(土) 準決勝 プールA1位 vs プールB2位 プールB1位 vs プールA2位 ・12月22日(日) 決勝戦、3位決定戦

[写真]=Lega Pallavolo Femminile

放送・配信情報



2024年FIVB女子世界クラブ選手権は『Volleyball TV』で全試合視聴可能となっている。日本でのテレビ放送は行われない。

Volleyball TVの視聴可能端末

Volleyball TVは、ネット環境が整っている以下の端末で視聴できる。

スマートフォン タブレット パソコン テレビ

自分のライフスタイルに合った端末を利用して、好きな時間に好きな場所で試合を楽しめる。

Volleyball TVのプラン・料金

Volleyball TVの料金プランには、「月額プラン」と「年間プラン」があり、料金(税込)は以下のとおり。

◉〈月額プラン〉

月額999円

◉〈年額プラン〉

月額769円、年間で9,228円