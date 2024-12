11人組グローバルボーイズグループ・JO1が12日、ライブツアー『JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’』兵庫最終公演を開催。グループ初のBEST ALBUM(タイトル未定)を2025年4月2日にリリースすることをサプライズ発表した。同グループは、きのう11日に結成から5周年を迎えた。そして、ファンクラブ発足を記念した「JAMの日」であり、JAM(ファンネーム)への感謝デーであるきょうは、5周年記念プロジェクト『JO1 5th Anniversary Project』の始動を発表した。

プロジェクトの第1弾は、初のワールドツアー『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’』をアジア、北米を含む6都市で全7公演の開催。今回は、第2弾としてBEST ALBUMを2025年4月2日にリリースすることを発表した。スクリーンには「and more…」と表示されていた。発表を受けて、会場のJAMは大歓声で喜びを伝えた。今作は新曲のほか、JAMからの投票によって決定したJO1のグループを収録する。アルバム商品形態は、全4形態(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、FC限定盤)で構成。各CDショップでの予約受付は、あす13日からスタートする。同公演では、全楽曲生バンド編成で大迫力のステージに。今年リリースした「Love seeker」「WHERE DO WE GO」や歌声を響かせるバラード曲など、ライブならではのアレンジで魅了。メンバーが趣向を凝らしたユニットステージも届けた。