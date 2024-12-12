°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¡ª¡©Áª¼ê10¿Í¤¬°ìÀÆ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¢ª¼ç¿³¤Ï¡ÈÂ¿¿ôÇÉ¡É¤ò»Ù»ý¡© ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¤¬»×¤ï¤ºÍîÃÀ¤·¤¿¥´¡¼¥ëºÝ¤Î¹¶ËÉ
¡ÚUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹ 2¡Ý0 ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12·î12Æü¡¿¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁª¼ê10¿Í¤¬°ìÀÆ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿½Ö´Ö
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬µó¼ê¤·¤¿½Ö´Ö¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎMF¥¤¥ë¥«¥¤¡¦¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ÎDF¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¬¥Ã¥Æ¥£¤¬¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¬°ìÀÆ¤Ë¼ê¤òµó¤²¤Æ¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá¤Î¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹vs¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î°ìÀï¡¢68Ê¬¤Î¤³¤È¤À¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬±¦CK¤«¤éÆ±ÅÀÃÆ¤òÁÀ¤¦¡£MF¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¡¢MF¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÀÚ¤ì¹þ¤ß¡¢¸å¤í¤Î¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤Ë²¼¤²¤ë¡£º£²Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ19¤Ïº¸Â¤Ç¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥¹¤ò¥·¥¦¥Ð¤ËÅö¤Æ¤Æ¡¢¼«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥¦¥Ð¤È¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤ÆºÆ¤Ó¥Ñ¥¹¤ò¸ò´¹¡£¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÃæ±û¤ËÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î¥¬¥Ã¥Ç¥£¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¬Á´¤¯Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼ê¤òµó¤²¤¿¤Î¤À¡£¥Ü¡¼¥ë¤ËÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤·¤¿¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤È¥¬¥Ã¥Ç¥£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¤¤¿10¿Í¤¬Æ±»þ¤Ë¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÆâÌõ¤Ï¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬8¿Í¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬2¿Í¡£Â¿¿ô·è¤ÇÈ½Äê¤¬·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼ç¿³¤Ï¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²òÀâ¡¦¸ÍÅÄÏÂ¹¬»á¤¬»×¤ï¤º¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿Êø¤·¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤Ï¡¢CK¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¿¥¤¥à¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£Èý¤ò¤Ò¤½¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÛ¡¹¤È¼«¿Ø¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤ÇºÆ³«¤¹¤ë¼¡¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿WOWSPO¡¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ë