HAGANE、新曲「Start Our Journey」リリース＋MV公開。2025年春にフルアルバム発売と全国ツアー開催決定も
HAGANEが、12月13日に新曲「Start Our Journey」を配信リリースすることを発表した。
◆HAGANE MV
先日リリースとなった「天下五剣」のミュージックビデオはYouTube再生回数100万回を突破、2024年のワンマン公演のチケットは全てソールドアウトとなっており今後の活動にも注目が集まる中、ワンマンライブ追加公演＜Phoenix Journey 2024 Last Rampage＞が、12月12日に下北沢シャングリラで開催された。
さらには、2025年春にフルアルバム『TOP OF THE TOWER』の発売、それに伴う全国ツアーが13会場で開催されることも発表となった。ツアーファイナルは、12月25日 Zepp Shinjuku (TOKYO)で行われる。チケットは2025年2月より発足となるオフィシャルファンクラブにて最速先行を開始する予定だ。
リリース情報
12月13日（金）0:00〜
iTunes Store、レコチョク、music.jp、dwango.jp、mora、mu-mo、
Apple Music、AWA、Spotify、LINE MUSIC、KK BOX等、他主要サイトにて配信開始。
一部サイトの再生・購入URL：https://nex-tone.link/A00170449
◆フルアルバム『TOP OF THE TOWER』
2025年春発売予定
HAGANE Full Album Release Tour＜TOP OF THE TOWER＞
2025年
5月15日（木）宮城・MACANA
5月17日（土）神奈川・BAYSIS
5月18日（日）埼玉・西川口Hearts
5月23日（金）兵庫・KOBE太陽と虎
5月24日（土）大阪・アメリカ村DROP
5月31日（土）千葉LOOK
6月5日（木）京都・KYOTO MUSE
6月7日（土）広島・SECOND CRUTCH
6月8日（日）福岡OP’s
6月14日（土）愛知・新栄シャングリラ
6月15日（日）静岡Sunash
6月24日（火）東京・渋谷 CLUB QUATTRO
TOUR FINAL
12月25日（木）東京・新宿 Zepp Shinjuku
関連リンク
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