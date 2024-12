HAGANEが、12月13日に新曲「Start Our Journey」を配信リリースすることを発表した。先日リリースとなった「天下五剣」のミュージックビデオはYouTube再生回数100万回を突破、2024年のワンマン公演のチケットは全てソールドアウトとなっており今後の活動にも注目が集まる中、ワンマンライブ追加公演<Phoenix Journey 2024 Last Rampage>が、12月12日に下北沢シャングリラで開催された。

この日のステージで新曲「Start Our Journey」を初披露し、13日に配信リリースすることをサプライズ発表すると、会場からは大きな歓声が沸き起こった。今作は疾走感あふれるメロディをバックに、凪希(Vo)のスケール感溢れるボーカルが特徴の楽曲となっている。また、本楽曲のミュージックビデオもYouTubeにて公開された。これまでのHAGANEとは少し違う一面もみせた内容になっているので、是非チェックして欲しい。

リリース情報



◆デジタルシングル「Start Our Journey」12月13日(金)0:00〜iTunes Store、レコチョク、music.jp、dwango.jp、mora、mu-mo、Apple Music、AWA、Spotify、LINE MUSIC、KK BOX等、他主要サイトにて配信開始。一部サイトの再生・購入URL:https://nex-tone.link/A00170449◆フルアルバム『TOP OF THE TOWER』2025年春発売予定