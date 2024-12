アメリカ・ニュージャージー州では2024年11月中旬から下旬にかけて、謎のドローンの目撃情報が相次いでおり、記事作成時点ではFBIが設置した情報提供ラインに3000件もの情報が寄せられていることが報告されています。これを受け、ニュージャージー州の一部の議員が非常事態宣言を出すように要求しています。Mysterious New Jersey drone sightings prompt call for ‘state of emergency’ | New Jersey | The Guardian

Pentagon: No evidence it’s any foreign entity. It’s not Iran. It’s not our own tech. Which leaves…?

byu/APensiveMonkey inUFOs

Yesterday I convened a briefing with @SecMayorkas, senior officials from @DHSgov, @NJOHSP, and @NJSP, and members of our congressional delegation to discuss reported drone activity over parts of North and Central New Jersey.



We are actively monitoring the situation and in close…— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) December 5, 2024

#USNORTHCOM Statement regarding reports of drone activity in New Jersey. "USNORTHCOM conducted a deliberate analysis of the events, in consultation with other military organizations and interagency partners... at this time we have not been requested to assist with these events." pic.twitter.com/7vf1wXUkYt— U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) December 11, 2024

https://www.theguardian.com/us-news/2024/dec/11/new-jersey-drone-sightings-state-of-emergencyNJ drones likely belong to US military or defense contractor: Experthttps://www.app.com/story/news/local/new-jersey/2024/12/11/drones-over-new-jersey-likely-military-or-defense-contractor-expert-pramod-abichandani/76898388007/以下は地元住民から寄せられた映像です。ライトを点滅させながら複数のドローンが飛行している様子が撮影されています。Drones seen hovering over Hillsborough, N.J. - YouTubeこれまでにニュージャージー州で発見された一部のドローンは、軍事施設や貯水池、重要なインフラの上空などを飛行していることが報告されています。しかし、地元、州、連邦当局はドローンの正体について明らかにしていません。FBIのロバート・ウィーラー氏によると、FBIは2024年12月に情報提供ラインを設置しており、これまでに3000件以上のドローンの目撃情報が寄せられているとのこと。しかし、ドローンの正体を究明するための決定的な情報は入っていないそうです。地元紙のモリスタウン・デイリー・レコードは「あのドローンは機密性の高いインフラ上空を飛行しています。あのドローンが何なのか、誰が背後にいるのか、何をしているのかを私たちが知らないという事実は、中国からのスパイ気球の飛来を経験した私たちにとって、大きな懸念となります」と指摘しています。ニュージャージー州選出のジェフ・ヴァン・ドリュー下院議員は海外メディアのFox Newsに対し、信頼できる情報源からの報告として「ニュージャージー州を飛び交う謎のドローンは、アメリカ東海岸沖に停泊しているイランの母船から飛び立った可能性があります」と伝えています。一方で国防総省副報道官のサブリナ・シン氏は2024年12月11日に、「アメリカ合衆国沿岸にイランの船舶は停泊しておらず、ましてやアメリカに無人機を発射するような母船もいません」と述べています。ジョン・ブラムニック上院議員は「ニュージャージー州は、ドローンの目撃情報について国民が説明を受けるまで、すべてのドローンを禁止する限定的な非常事態宣言を発令すべきです」と要求。しかし、ニュージャージー州知事のフィル・マーフィー氏はアメリカ国土安全保障長官のアレハンドロ・マヨルカス氏ならびに州議会と州警察の代表者との会合を実施し、「現時点では、これらのドローンが公衆に対して脅威を与える可能性はない」との結論を下しています。アメリカ北方軍も「他の軍事組織や省庁間のパートナーと協議しながら、この事件について慎重な分析を行いました。現時点で、これらの目撃情報への支援は要請されていません」と伝えました。海外メディアのThe Guardianは「こうしたドローンの目撃情報の急増は、通常の飛行機をドローンと誤認したことや、SNSの影響である可能性があります」と指摘。インターネット上には「普通の飛行機を縦構図で撮影したものを90度回転させただけではないか」との指摘もあります。