第14弾は「AH MURDERZ」とコラボ！HAN-KUN「15周年」

HAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中。

HAN-KUN「15周年」

HAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中です。

その第14弾として、大阪を拠点に活動しているレゲエサウンドマン<RED SPIDER>がプロデュースするアパレルブランド「AH MURDERZ」とのCOLLABORATIONが決定。

コラボレーション楽曲のリリースや音楽イベントでの共演など、音楽活動でも交流の深いRED SPIDERとHAN-KUNがついにアパレルでもコラボレーションアイテムを発売。

AH MURDERZ 高品質ボディを使用したHOODIEとT-shirtsが登場します。

フロントとバックのプリントはAH MURDERZとMAGIC MOMENT RECORDSを組み合わせたHAN-KUN15周年オリジナルのデザイン。

AH MURDERZ ONLINE SHOPとTVAM Store「HAN-KUN」では、別カラーのデザインを同時に発売予定。

ここでしか手に入らないファン待望の商品に仕上がっています。

【アイテム】

◆HAN-KUN 15th ANNIV.×AH MURDERZ T-shirts(BLACK/WHITE)

価格:7,700円

size:M/L/XL/XXL

◆HAN-KUN 15th ANNIV.×AH MURDERZ HOODIE ASH(BLACK/ASH)

価格:14,300円

size:M/L/XL/XXL

※All Tax in

【販売期間】2024年12月13日(金)20:00〜

※AH MURDERZ VIP先行販売 2024年12月13日(金)19:00〜

※在庫がなくなり次第終了

■ハンクン/HAN-KUN

湘南乃風のメンバーでもあり、レゲエ Dee Jayとしても活動するHAN-KUN。

メジャーデビュー15周年を記念して2024年4月7日(日)東京・日比谷野外大音楽堂・2024年4月20日(土)大阪・服部緑地野外音楽堂にて『HAN-KUN 15th ANNIVERSARY LIVE 〜A-RI-GA-TO〜』を開催し、2024年7月9日(火)には『「The REGGAE ORCHESTRA」HAN-KUN 15th Anniversary Special Live』を開催。

2024年11月8日(金)にはケツメイシ のRYOJIをプロデューサー兼ヴォーカリストとして迎えた新曲「君となら・・・feat. RYOJI」をデジタルリリース。

<AH MURDERZ>

30年以上にもわたり国内レゲエシーンのトップランナーとして活躍を続けるレゲエサウンドRED SPIDERのJUNIORが世に提案するアパレルライン[AH MURDERZ -ア ムーダーズ-]シーズンごとに、JUNIOR本人がディレクションしたウェアやスニーカーなど、多種多様なアイテムを制作している。

その愛用者は音楽アーティスト、トップアスリート、芸能人など多方面のインフルエンサーにも多く、近年は注目のストリートブランドの一つとしても知られつつある。

また、ジャンルの異なる数々のブランドやアーティストとのコラボレーションを展開している。

<RED SPIDER PROFILE>

ダンスホールレゲエシーンにおいて、30年以上にも渡りトップランナーとして活躍を続けるレゲエサウンド。

地元大阪を中心に全国で活躍する。

セレクター/MCを一人で務めるJUNIORの、一度体感すると忘れることの出来ない強烈なマイク・パフォーマンスとオリジナリティ溢れるダブプレート、巨大な可動式サウンドシステム“K-3756S”を駆使し、毎年全国で多数のライブを展開している。

そのライブパフォーマンスに対するファンの信頼はあつく、12年には大阪城ホール、17年には日本武道館での単独公演を成功させた。

また23年には関西における野外フェスティバルの聖地、舞洲スポーツアイランド・空の広場にて単独公演“緊急事態”を開催し、18,000人もの動員を記録している。

近年その才能の発現は音楽分野だけに留まらず、アパレルブランド「AH MURDERZ」のプロデューサーとしてや、登録者14万人のYouTubeチャンネル「レッドスパイダーのZUMZUM Channel」を手掛ける動画クリエイターとしても活躍する他、23年に上梓した初の自伝本「野良ニンゲン」は重版に重版を重ね、発行部数一万部に及ぶほどの人気となった。

またJUNIORは千足以上にも及ぶレアスニーカーの収集家としても知られ、数々の雑誌のスニーカー特集で紹介される他、ライフスタイル紙GQ JAPANの公式YouTubeチャンネルで対談が組まれるなど、ファッション分野からも注目を集める存在となっている。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 第14弾は「AH MURDERZ」とコラボ!HAN-KUN「15周年」 appeared first on Dtimes.