¡ÈÁ´Éô¥µ¡¼¥â¥ó¡É¤Ç¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª ¥µ¡¼¥â¥ó¤ÎÌÍ¤Ë±öºú¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤äºú¤ÎÈé¤ä¥¤¥¯¥é¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ´ñÀ×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç´°À®
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ØºàÎÁÁ´Éô¥µ¡¼¥â¥ó¤À¤±¤Ç¥é¡¼¥á¥óºî¤ì¤ëÀâ¡Ù¤È¤¤¤¦ÀÄ³¤¡Ê¤ª¤¦¤ß¡Ë¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
ºú¤Îµû¾ß¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤ó¤ä¤Í
¡¡Åê¹Æ¼Ô¤ÎÀÄ³¤¡Ê¤ª¤¦¤ß¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢ºàÎÁ¤Ë¥µ¡¼¥â¥ó¤À¤±¤ò»È¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÍ¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¥³¥¹¥È¥³¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¡£¤ªÃÍÃÊÀÇ¹þ¤ß5089±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¹âµé¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÊ¬½Ð½Á¤Ë»È¤¦¥¢¥é¤Ê¤É¤Ë¸«ÀÚ¤êÉÊ¤òÁª¤ó¤À¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ìÅ¹¤Ç5000±ß¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢°ìÅÙ¿©¤Ù¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡ª
»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡¦¤Þ¤¿¤ª¤«¤·¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤ë¡¦¤Þ¤¿¥µ¡¼¥â¥ó¿©¤Ã¤Æ¤ë¡¦¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¥µ¡¼¥â¥ó¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ä¡¦ÆæÍýÏÀ²á¤®¤Æ¹¥¤¡¦ÉáÄÌ¤ËÈþÌ£¤½¤¦¡¦¼Â¼Á¥¯¥Þ¤ÎÅßÌ²Á°¤Î¿©»ö¤À¤í¡¦ÀµÄ¾¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤