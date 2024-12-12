日程：2025年3月29日（土）会場：大阪 / Live House ANIMA開場 / 開演 17:15 / 18:00問い合わせサウンドクリエーター：06-6357-4400（平日12：00〜15：00祝日を除く）日程：2025年3月30日（日）会場：愛知 / NAGOYA JAMMIN'開場 / 開演 16:15 / 17:00問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 名古屋：052-320-9100（12:00〜18:00）日程：2025年4月17日（木）会場：東京 / LIQUIDROOM開場 / 開演 18:00 / 19:00問い合わせ：ホットスタッフ・プロモーション：050-5211-6077（平日12:00〜18:00）［チケット料金］スタンディング：6,000円（税込）スタンディング / 特典（直筆サイン入りツアービジュアルカード）付き：7,000円（税込）※入場時ドリンク代別途要※特典の引き換えは当日会場のみ。来場できなかった場合の後日引き換えや個別での発送対応は不可枚数制限：1人各公演4枚まで年齢制限：未就学児童入場不可※電子チケット、紙チケットの取り扱い

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