由薫、『BEASTARS FINAL SEASON』Part1のED主題歌「Feel Like This」のレコーディング風景を収めたMV公開
由薫が、12月5日よりNetflixにて独占配信スタートしたアニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part1のエンディング主題歌「Feel Like This」のレコーディングを収めたミュージックビデオを公開した。
◆由薫 MV
全編英詞で書かれた今回の楽曲は、スウェーデンにて現地のクリエイターとコライトして制作され、レコーディングでは本人のセルフディレクションのもと、発音やメロディのハマりも細部までこだわって収録された。アニメの壮大な世界観ともリンクするミディアムバラードに仕上がっている。
2025年3月12日には、この「Feel Like This」に新曲4つを加えたEP『Wild Nights』がリリースされる。先日トラックリストが公開され、今後はリリースに向けて収録曲が随時先行配信される予定だ。また、このEPを引っ提げたツアー＜YU-KA Tour 2025 “Wild Nights”＞の開催も決定している。3月29日に大阪・Live House Anima、3月30日に愛知・NAGOYA JAMMIN’、4月17日に東京・LIQUIDROOMの3カ所を回る。
リリース情報
2024年12月5日（木）配信リリース
※Netflixシリーズ 『BEASTARS FINAL SEASON』 Part1エンディング主題歌
楽曲視聴リンク：https://lnk.to/yu-ka_feellikethis
◆EP『Wild Nights』
2025年3月12日（水）配信
（収録曲）
1. Feel Like This
2. Dive Alive
3. 1-2-3
4. Mermaid
5. Silent Parade
EP事前予約リンク：https://lnk.to/yu-ka_wildnights
＜YU-KA Tour 2025 “ Wild Nights”＞
会場：大阪 / Live House ANIMA
開場 / 開演 17:15 / 18:00
問い合わせサウンドクリエーター：06-6357-4400（平日12：00〜15：00祝日を除く）
日程：2025年3月30日（日）
会場：愛知 / NAGOYA JAMMIN'
開場 / 開演 16:15 / 17:00
問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 名古屋：052-320-9100（12:00〜18:00）
日程：2025年4月17日（木）
会場：東京 / LIQUIDROOM
開場 / 開演 18:00 / 19:00
問い合わせ：ホットスタッフ・プロモーション：050-5211-6077（平日12:00〜18:00）
［チケット料金］
スタンディング：6,000円（税込）
スタンディング / 特典（直筆サイン入りツアービジュアルカード）付き：7,000円（税込）
※入場時ドリンク代別途要
※特典の引き換えは当日会場のみ。来場できなかった場合の後日引き換えや個別での発送対応は不可
枚数制限：1人各公演4枚まで
年齢制限：未就学児童入場不可
※電子チケット、紙チケットの取り扱い
関連リンク
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