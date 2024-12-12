由薫の新曲で、アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part1（Netflix）のエンディング主題歌に起用されている「Feel Like This」のレコーディング風景を収めたMVが公開された。

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全編英詞で書かれた同楽曲は、スウェーデンにて現地のクリエイターとコライトして制作。レコーディングでは本人のセルフディレクションのもと、発音やメロディのハマりも細部までこだわって収録された。アニメの壮大な世界観ともリンクするミディアムバラードに仕上がっている。

同楽曲に新曲4つを加えたEP『Wild Nights』は、2025年3月12日にリリース。先日トラックリストが公開され、今後はリリースに向けて収録曲が随時先行配信される予定だ。また、3月より同EPを携えたツアー『YU-KA Tour 2025 “Wild Nights”』の開催も決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）