【モデルプレス=2024/12/12】日本一のミスキャンパス・ミスターキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025」「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025」が3月24日、Zepp Shinjuku(TOKYO) にて開催。この度、表彰式プレゼンターを前年度グランプリの大平ひかると柴田龍之介が務めることが発表された。

「ミスオブミス2024」グランプリの大平は、プレゼンター就任にあたり「次の世代へとバトンをお渡しできることを大変光栄に思っています。出場者の皆さんが、それぞれの個性と輝きを存分に発揮される姿を、心から楽しみにしています」とコメント。「ミスターオブミスター2024」グランプリの柴⽥も「MR OF MRがきっかけで応援してくださるファンの方々や仲間のみんなの言葉は、間違いなく今の活動の力となっています。今年は誰がグランプリに輝くのか、出場者の皆さんには最後の最後まで自分を信じて頑張って欲しいです」と思いを語った。なお、MCはお笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介が務める。(modelpress編集部)MISS OF MISS CAMPUSQUEEN CONTEST 2025のプレゼンターを務めさせていただきます、大平ひかるです。昨年は皆さまの温かい応援に支えられ、グランプリという素晴らしい賞をいただきました。今年はその感謝の気持ちを込めて、次の世代へとバトンをお渡しできることを大変光栄に思っています。出場者の皆さんが、それぞれの個性と輝きを存分に発揮される姿を、心から楽しみにしています。もうMR OF MR CAMPUSCONTEST 2024で、グランプリを頂いてからはや1年。今でもステージ上で自分の名前を呼ばれた時の驚きと興奮は忘れられません。MR OF MRがきっかけで応援してくださるファンの方々や仲間のみんなの言葉は、間違いなく今の活動の力となっています。今年は誰がグランプリに輝くのか、出場者の皆さんには最後の最後まで自分を信じて頑張って欲しいです。2003年度より開催され、今年で22年⽬を迎える全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるミスコンテスト。2024年度グランプリは大平ひかる(青山学院大学)。過去出⾝者には杉浦友紀(NHKアナウンサー)、伊藤弘美(フリーアナウンー)、福⽥萌(タレント)、山形純菜(TBSアナウンサー)、⻄澤由夏(ABEMAアナウンサー)、山賀琴⼦(モデル・ブランドディレクター) 、海⽼原優⾹(フジテレビアナウンサー)、楫真梨⼦(ファッションエディター)、伊藤愛真(タレント)、⿊⼝なつ(タレント)、福地礼奈(NHK福岡アナウンサー)、神⾕明采(タレント)等がいる。2014年度より開催され、今回で11年⽬を迎える全国のミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決めるミスターコンテスト。2024年度グランプリは柴⽥龍之介(関⻄大学)。過去出⾝者には副島和樹(俳優)、⽥淵累⽣(声優)、早瀬圭⼈(タレント、俳優)、草地稜之(円神-エンジン-メンバー)、山崎貴史(俳優)、新納直(タレント)、吉⽥翔⾺(PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 練習⽣)、高尾省吾(俳優、モデル/※「高」は正式には「はしごだか」)等がいる。【Not Sponsored 記事】